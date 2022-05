BUCHLOE. Seit Samstagvormittag wird ein 14-jähriger Junge aus Buchloe vermisst. Möglicherweise hält er sich im Raum Augsburg auf.

Nach einem Familienstreit verließ der 14-Jährige die Wohnung aus Buchloe und kehrte bislang nicht zurück. Der Junge ist ein Geflüchteter aus der Ukraine und hat daher keinerlei Deutschkenntnisse. Zudem führt er vermutlich kein Bargeld bei sich. Der 14-jährige Junge erschien heute nicht zu seinem Kurs in einem Augsburger Gymnasium, an dem er normalerweise teilnimmt. Nach Augsburg, wo der 14-Jährige auch Freunde hat, fährt er meist mit dem Zug. Wer hat den 14-Jährigen gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Buchloe.

Hier der Link zur Öffentlichkeitsfahndung mit personenbezogenen Daten:

Personenfahndung mit Bild

(PP Schwaben Süd/West, mb)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).