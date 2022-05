763. Einbruch in Wohnung – Schwabing

Im Zeitraum zwischen Freitag, 20.05.2022, 12:30 Uhr, bis Sonntag, 22.05.2022, 15:00 Uhr, gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter oder Täterinnen auf bislang unbekannte Art und Weise in ein Mehrfamilienhaus im Bereich der Friedrichstraße.

In der Folge hebelten die Täter die Zugangstür zu einer Wohnung auf und durchsuchten die Wohnräumlichkeiten. Hierbei wurden hochwertiger Schmuck sowie Bargeld entwendet. Der Wert des erlangten Guts ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen und kann derzeit nicht genau beziffert werden.

Im Anschluss an die Tathandlung entfernten sich die Täter unerkannt aus dem Mehrfamilienhaus.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden vom Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) geführt.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Franz-Joseph-Straße/Friedrichstraße/ Konradstraße/Habsburgerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

764. Brandfall – Grünwald

Am Sonntag, 22.05.2022, gegen 10:25 Uhr, informierte eine Anwohnerin den Polizeinotruf 110 über einen Brand im Bereich Südlichen Münchner Straße.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte ein Zimmerbrand in einem dortigen Wohnanwesen festgestellt werden. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht, ein Übergreifen auf weitere Zimmer innerhalb des Wohnanwesens konnte hierbei verhindert werden.

Das betroffene Zimmer brannte vollständig aus, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt an einem elektronischen Gerät brandursächlich war.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall, insbesondere im Hinblick auf die Brandursache, werden durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) geführt.

765. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorroad; zwei Personen verletzt – Oberschleißheim

Am Sonntag, 22.05.2022, gegen 14:30 Uhr, fuhr ein 36-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau mit einem Motorrad Yamaha die Dachauer Straße in Richtung Dachau (westliche Richtung).

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand fuhr zur gleichen Zeit eine 44-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem Pkw Toyota über einen Land- und Forstweg zur Dachauer Straße und wollte nach links in diese einfahren. Beim anschließenden Abbiegevorgang kam es trotz einer Gefahrenbremsung des Motorradfahrers zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde das Motorrad des 36-Jährigen abgelenkt und dieser von seinem Fahrzeug abgeworfen. Beide Unfallbeteiligten wurden verletzt und zur ärztlichen Behandlung ein Krankenhaus gebracht.

Gegen die 44-Jährige wird unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Während der Unfallaufnahme musste die B471 für rund drei Stunden komplett gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zur gefahrenen Geschwindigkeit des Kraftrads, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

766. Festnahme eines Tatverdächtigen nach einer Bedrohungssituation – Taufkirchen

In den Nachmittagsstunden des Samstags, 21.05.2022, verständigte eine Passantin den Polizeinotruf 110 und informierte über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen im Bereich des Lindenrings. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung hätte zudem einer der Kontrahenten mit einer Schusswaffe gedroht. Anschließend sei dieser mit einem Fahrrad in Richtung des nahegelegenen S-Bahnhofes geflüchtet.

Sofort wurden mehrere Einsatzkräfte zu der genannten Einsatzörtlichkeit geschickt und intensive Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einbeziehung des Polizeihubschraubers, eingeleitet.

Vor Ort konnten zunächst nur einige unbeteiligte Passanten angetroffen und befragt werden. Währenddessen kehrte jedoch der 32-jährige Tatverdächtige mit einem Fahrrad an den Einsatzort zurück und konnte durch die Einsatzkräfte vorläufig festgenommen werden.

Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnanschrift des 32-Jährigen wurde eine sogenannte PTB-Waffe aufgefunden und sichergestellt. Erste, vor Ort geführte Ermittlungen ergaben, dass der 32-Jährige bereits am Vortag aus noch unbekannten Gründen mit einem 33-Jährigen in Streit geraten war. Da der 32-Jährige nicht im Besitz einer waffenrechtlichen Erlaubnis ist, wurde er unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie Bedrohung angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen hierzu führt das Kommissariat 26 (Gewaltdelikte).

767. Festnahme mehrerer Tatverdächtiger nach schwerem Bandendiebstahl – Stadtgebiet

Am Freitag, 01.04.2022, verständigten Mitarbeiter einer Wohneinrichtung in Oberschleißheim über den Notruf 110 die Polizei über den mutmaßlichen Diebstahl mehrerer Paketsendungen durch drei Bewohner.

Die ersten polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die drei bei einem Versandunternehmen tätigen Bewohner im Alter zwischen 21 und 30 Jahren, mutmaßlich bei ihrer Auslieferungstätigkeit im Stadtgebiet München insgesamt über 100 Paketsendungen verschiedener Versandunternehmen entwendet hatten.

Die Paketsendungen wurden auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und die drei Tatverdächtigen bei ihrer Rückkehr in die Wohneinrichtung festgenommen. Alle drei Tatverdächtigen wurden dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ jeweils Haftbefehl wegen schweren Bandendiebstahls.

Der Gesamtwarenwert aus den entwendeten Paketsendungen beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 61 (Bandendelikte) geführt und dauern weiterhin an.

768. Gefährliche Körperverletzung – Neuhausen

Am Samstag, 21.05.2022, gegen 21:30 Uhr, gerieten ein 17-Jähriger und ein 16-Jähriger (beide aus München) an der Gerner Brücke in Streit. In dessen Verlauf zog der 16-Jährige ein Messer und verletzte hiermit den 17-Jährigen im Oberkörperbereich. Nach der Tat flüchtete der 16-Jährige vom Tatort und der 17-Jährige ging infolge der Stichverletzungen zu Boden. Anwesende Personen und eintreffende Polizeibeamte leisteten erste Hilfe. Ein alarmierter Rettungsdienst brachte den Geschädigten in ein Krankenhaus. Er befindet sich nach einer Not-OP außer Lebensgefahr. Noch am Tatabend stellte sich der 16-Jährige im Beisein seiner Eltern bei der örtlichen Polizeiinspektion und räumte eine Tatbeteiligung ein.

Nach aktuellem Ermittlungsstand besteht gegen den 16-Jährigen der Tatverdacht einer gefährlichen Körperverletzung. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder in die Obhut seiner Eltern entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 25 (Gewaltdelikte) geführt.