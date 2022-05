752. Verhaftung im Gerichtssaal – Altstadt

Am Donnerstag, 19.05.2022, gegen 13:00 Uhr, fand vor dem Münchner Amtsgericht eine Gerichtsverhandlung statt, bei der sich ein 32-jähriger Beschuldigter aufgrund mehrerer Fahrten trotz Fahrverbot verantworten musste.

Nachdem die Beweisaufnahme sowie die Verhandlung beendet waren und der vorsitzende Richter das Urteil in Höhe von 1.800,- Euro abschließend verkündete, trat ein als Zeuge geladener Münchner Polizeibeamter nach vorne und verhaftete den Beschuldigten.

Kurz vor Verhandlungsbeginn hatte sich herausgestellt, dass gegen den Angeklagten neben seinen aktuell verhandelten Taten ein zusätzlicher Haftbefehl aufgrund einer nicht bezahlten Verkehrsordnungswidrigkeit besteht.

Da es sich um einen sogenannten durch Zahlung abwendbaren Erzwingungshaftbefehl handelte, durfte der Mann nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung die Polizeidienststelle wieder verlassen.

753. Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw; eine Person schwer verletzt – Taufkirchen

Am Freitag, 20.05.2022, gegen 08:55 Uhr, befuhr eine 28-Jährige mit Wohnsitz in München als Führerin eines BMW Motorrades, die Staatsstraße 2573 in nördliche Fahrtrichtung.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 63-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Seat Pkw die Staatsstraße 2573 ebenfalls in nördliche Fahrtrichtung.

Vor der Anschlussstelle Sauerlach wollte der 63-Jährige in einen Waldweg nach rechts abbiegen. Hierzu verringerte er seine Geschwindigkeit, was die Motorradfahrerin zu spät bemerkte und dadurch frontal gegen das vor ihr befindliche Fahrzeugheck fuhr.

Die 28-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung geflogen. Der Pkw-Fahrer und seine 59-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt.

An dem Motorrad entstand Totalschaden, der Pkw wurde schwer beschädigt. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

754. Pkw kommt von der Fahrbahn ab; drei Personen verletzt – Giesing

Am Freitag, 20.05.2022, gegen 20:00 Uhr, ist ein 36-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Im Kurvenverlauf der Candidstraße kurz vor der Fußgängerunterführung verlor der 36-Jährige die Kontrolle über den Pkw. Das Fahrzeug schleuderte erst gegen die Mittelleitplanke und fuhr auf den betonierten Fahrbahnteiler auf. Dadurch wurde der Pkw ausgehoben, in die Luft geschleudert und prallte schließlich frontal gegen einen Baum.

Durch den Unfall wurden der Pkw-Fahrer sowie seine im Fahrzeug befindlichen Kinder (10 und 7 Jahre alt) leicht verletzt. Alle wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pkw wurde schwer beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde der Pkw, BMW, eines unbeteiligten 55-Jährigen mit Wohnsitz in Starnberg leicht beschädigt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Candidstraße für zwei Stunden komplett gesperrt werden. Es kam zu mäßigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

755. Fahrradfahrer benutzt Treppe; eine Person schwer verletzt – Grünwald

Am Freitag, 20.05.2022, gegen 16:00 Uhr, fuhr ein 13-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München die Ladenzeile der Schloßstraße in Grünwald mit seinem Fahrrad hinab. In diesem Bereich befindet sich eine Empore die mit Treppenstufen die Fußgängerzone verbindet.

Während der 13-Jährige die Treppenstufen benutzte, übersah er eine 59-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München, die als Fußgängerin am Fuß der Treppe vorbeilief. Der Junge prallte mitsamt seinem Fahrrad gegen die Frau, so dass diese zu Boden geschleudert wurde. Der 13-Jährige stürzte mit dem Fahrrad durch den Anstoß ebenfalls zu Boden.

Die 59-Jährige wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 13-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

756. Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Fußgängerin; eine Person verletzt – Neuperlach

Am Samstag, 21.05.2022, gegen 17:45 Uhr, durchquerte eine 67-Jährige mit Wohnsitz in München als Fußgängerin die Unterführung der Therese-Giehse-Allee.

Von hinten fuhr ein bislang unbekannter Radfahrer ebenfalls in den Durchgang ein und prallte frontal gegen den Rücken der 67-Jährigen. Sowohl die Fußgängerin als auch der Radfahrer stürzten zu Boden.

Der unbekannte Radfahrer verließ die Unfallstelle ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die 67-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, um dort ambulant behandelt zu werden.

Den Unfall meldete eine unbekannte Zeugin der Polizei, die keinerlei Angaben zu dem geflüchteten Radfahrer machen konnte.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zu dem Radfahrer, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

757. Trickdiebstahl durch falsche Polizeibeamte – Schwabing und Harlaching

Fall 1 (Schwabing)

Am Freitag, 20.05.2022, gegen 13:30 Uhr, wurde eine über 90-Jährige mit Wohnsitz in München vor einem Anwesen in Schwabing von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen, die sich ihr gegenüber als Polizeibeamte ausgaben.

Die Männer schilderten der Seniorin, dass im Haus in mehrere Wohnungen eingebrochen worden sei und nun überprüft werden muss, ob ihre Wohnung ebenfalls angegangen wurde.

So verschafften sich die vermeintlichen Polizeibeamten Zugang zu den Räumlichkeiten der betagten Dame. Während ein Täter sie ablenkte und beschäftigte, durchsuchte der zweite Täter die Wohnung oberflächlich, um einen Einbruch zu fingieren. Die Täter konnten in einem Gespräch sämtliche Depots von Wertgegenständen erfragen und ausräumen. Insgesamt machten sie so Beute an Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro, als auch Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Erst im Nachgang verständigte die über 90-Jährige eine Nachbarin, die sofort die Polizei alarmierte. Eine veranlasste Nachbarschaftsbefragung als auch eine Spurensicherung am Tatort brachten keinerlei Täterhinweise.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, 45 Jahre alt, ca. 165 groß, kräftig, bayerischer Dialekt, westeuropäischer Typ, helle Haut, glatte Haare; war mit einem grauen Sakko (Anzug) bekleidet

Täter 2:

Männlich, 170 cm groß (konnte nicht näher beschrieben werden)

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Bonner Platz (U-Bahn-Bereich), Parzivalstraße, Bonner Straße und Leopoldstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2 (Harlaching)

Am Donnerstag, 19.05.2022, gegen 14:30 Uhr, fingen zwei unbekannte Täter eine 70-Jährige mit Wohnsitz in München vor einem Mehrfamilienhaus in Harlaching ab und gaben sich als Polizeibeamte aus.

Sie wollten die Rentnerin darüber informiert, dass in ihre Wohnung eingebrochen worden sei. Daraufhin begab sie sich mit den vermeintlichen Polizeibeamten in ihre Wohnung. Einer der Täter ging direkt in das Schlafzimmer. Als die über 70-Jährige ihm folgte, fand sie ihr Bettzeug auf dem Boden liegend vor.

Zurück im Wohnzimmer, wo sich der zweite Täter befand, stellte sie fest, dass einige Schränke leicht geöffnet und der Inhalt durchwühlt war. Sie bemerkte auch, dass Schmuck und Gold im Wert von mehreren Zehntausend Euro entwendet wurde.

Auf die Nachfrage der Täter, wo sie Geld versteckt habe, gab sie ihr Depot von Bargeld (mehrere Tausend Euro) ohne zu zweifeln bekannt. Nachdem die Täter die Wohnung noch weiter inspiziert hatten, verließen sie diese. Sie konnten mit einem gesamten Vermögensschaden von mehreren Zehntausend Euro unerkannt entkommen.

Erst am Samstag, 21.05.2022, verständigte die über 70-Jährige die Polizei über die Notrufnummer 110. Vor Ort ergaben sich keinerlei näheren Täterhinweise für die eingesetzten Beamten.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 170 cm groß, westeuropäischer Typ, korpulent, kurze Haare; bekleidet mit einer blauen Hose, einer blauen Jacke (mit Namensschild) und weißen Handschuhen

Täter 2:

Männlich, 170 cm groß, westeuropäischer Typ, korpulent, kurze Haare; bekleidet mit blauer Hose, blauer Jacke (mit Namensschild) und weiße Handschuhe

Zeugenaufruf

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Tegernseer Landstraße, Grünwalder Straße und U-Bahnhof Wettersteinplatz (Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

In beiden Fällen hat das Kommissariat 65 die weiteren Ermittlungen übernommen.

Warnhinweis:

Die Polizei warnt vor dem Auftreten falscher Polizei- oder Kriminalbeamter. Polizeibeamte in zivil legitimieren sich stets durch Vorzeigen des Dienstausweises. Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden oft den Trick, dass sie mitteilen, es wäre in der Nachbarschaft eingebrochen worden und sie müssten in der Wohnung Geld- bzw. Schmuckaufbewahrungsörtlichkeiten sehen. Vergewissern Sie sich Bestenfalls durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handelt, noch bevor Sie einen Unbekannten in Ihre Wohnung einlassen! Und denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!

Die drei wichtigsten Tipps gegen Betrug durch falsche Polizeibeamte:

Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertsachen bitten!

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie keine Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

758. Einbruch in Bürogebäude – Obersendling

Zwischen Donnerstag, 19.05.2022, 21:00 Uhr und Freitag, 20.05.2022, 06:50 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter über ein Kellerfenster eines Bürogebäudes in Obersendling gewaltsam in die Räumlichkeiten der Firma ein.

Innerhalb des Büros wurden diverse Schränke und Schubladen geöffnet. Mit jetzigem Ermittlungsstand wurde ein Fahrzeugschlüssel entwendet. Das Fahrzeug selber jedoch nicht.

Am Tatort konnten keinerlei Hinweise auf die Täter ermittelt werden.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Rohrauerstraße, Lochhamer Straße und die Hechendorfer Straße (Obersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

759. Wohnungseinbrüche – Grünwald und Lehel

Fall 1 (Grünwald)

Am Freitag, 20.05.2022, zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter über die Hauseingangstür in ein Mehrfamilienhaus in Grünwald. Sämtliche Räume wurden durchsucht und es wurde Bargeld samt Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet.

Der oder die Täter konnten unerkannt mit der Beute entkommen, da der 68-jährige Wohnungsinhaber sich außer Haus befand.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Forsthausstraße, Münchner Straße und Gabriel-von-Seidl-Straße (Grünwald) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2 (Lehel)

Zwischen Freitag, 20.05.2022, 19:00 Uhr und Samstag, 21.05.2022, 07:30 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise in ein Wohnanwesen im Lehel. Dort drangen sie gewaltsam in die Innenräume der Wohnung ein und durchsuchten diese.

Sie konnten einen großen Bargeldbetrag sowie Schmuckstücke und Uhren entwenden. Unter Mitnahme der Tatbeute im Gesamtwert von ca. Hunderttausend Euro entfernten sie sich unerkannt vom Tatort.

Den Vorfall bemerkte ein Nachbar, der aufgrund Abwesenheit der Wohnungseigentümer nach dem Rechten schaute.

In beiden Fällen übernahm das Kommissariat 53 die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Wagmüllerstraße, Prinzregentenstraße und Liebigstraße (Lehel) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

760. Motorradfahrer stützt auf Teststrecke und verletzt sich schwer – Aschheim

Am Samstag, 21.05.2022, gegen 16:00 Uhr, kam ein 45-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dorfen im Rahmen eines Fahrsicherheitstrainings mit einem BMW, Motorrad zu Fall.

Aufgrund einer Bodenunebenheit verlor er auf dem Testgelände die Kontrolle über sein Kraftrad. Der 45-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Am Motorrad entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

761. Zwei Festnahmen nach exhibitionistischen Handlungen – Neuhausen und Freimann

Fall 1 (Neuhausen)

Am Samstag, 21.05.2022, gegen 14:30 Uhr, teilte ein 35-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Markt Indersdorf über den Notruf mit, dass im Gebüsch der Arnulfstraße eine männliche Person liegt, die sexuelle Handlungen an sich vornimmt.

Am Tatort eingetroffen, konnten die eingesetzten Beamten den beschriebenen Mann im besagten Gebüsch antreffen. Trotz Ansprache durch die zivilen Einsatzkräfte, setzte der 52-Jährige mit Wohnsitz in München seine sexuellen Handlungen an sich fort und suchte Blickkontakt mit den Polizeibeamten.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und nach Beendigung der Anzeigenaufnahme wieder entlassen.

Fall 2 (Freimann)

Am Samstag, 21.05.2022, gegen 19:00 Uhr, forderte eine 52-Jährige Verantwortliche einer kirchlichen Einrichtung im Bereich des Sankt-Nikolaus-Platzes einen Mann auf, diese zu verlassen, weil sie nun zusperren möchte. Der Mann kam der Aufforderung jedoch nicht nach, sondern zog stattdessen seine Hose herunter und nahm sexuelle Handlungen an sich vor, während er immer wieder Augenkontakt zu der 52-Jährigen suchte.

Die Frau verständigte die Polizei, die den Tatverdächtigen antreffen und festnehmen konnte.

Eingehende Recherchen von der Polizeidienststelle aus ergaben, dass der Mann aus einer psychiatrischen Einrichtung in München abgängig war.

Nach Beendigung der Anzeigenaufnahme wurde er wieder an diese überstellt.

In beiden Fällen übernahm das Kommissariat 15 die weiteren Ermittlungen.

762. Körperverletzungsdelikt – Altstadt

Am Sonntag, 22.05.2022, gegen 02:00 Uhr, wurde die Einsatzzentrale über eine Körperverletzung zwischen einem 21-jährigen Türsteher und einem 24-Jährigen Gast vor einer Diskothek am Maximiliansplatz informiert.

Der alarmierte Rettungsdienst wurde bei der Erstversorgung des 24-jährigen Münchners durch Schaulustige und unbeteiligte Gäste gestört.

Aufgrund dessen wurden mehrere Polizeistreifen zur Örtlichkeit beordert, welche den Bereich um den Rettungswagen sowie vor der Diskothek für ca. zwei Stunden absperrten.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung, weshalb beide Personen angezeigt wurden.

Der genaue Ablauf sowie die Hintergründe werden durch das Kommissariat 24 ermittelt.