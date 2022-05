NÜRNBERG. (650) Unbekannte sprühten am Samstag (21.05.2022) mehrere Graffiti in einem Hochhaus im Nürnberger Stadtteil Langwasser. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Zwischen 16:00 Uhr und 19:15 Uhr brachten Unbekannte rund 45 Schriftzüge in verschiedenen Farben im Eingangsbereich, dem Treppenhaus und im Aufzug des Hochhauses in der Striegauer Straße an. Es entstand ein hoher Sachschaden von ca. 23.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd bittet Personen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 9482-0 zu melden.

Erstellt durch: Lisa Hierl