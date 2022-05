ROTH. (649) Am Samstagnachmittag (21.05.2022) brach ein Feuer in einer Kirche in Spalt (Lkr. Roth) aus. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 16:25 Uhr geriet in der Kirche am Kirchplatz ein auf dem Seitenaltar liegendes Altartuch in Brand. Zudem fing ein Holzrahmen Feuer, der in der Kirche neben einer der Seiteneingangstüren stand. Die Flammen griffen in der Folge vom Holzrahmen auch auf die genannte Eingangstür über.

Der hinzugerufenen Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen.

Die genaue Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte die Spuren am Tatort. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die Beobachtungen in Zusammenhang mit dem Vorfall gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Lisa Hierl