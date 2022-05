ANSBACH. (646) Am Samstag (21.05.2022) brachen Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus im Südosten Ansbachs ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



In der Zeit zwischen 16:55 Uhr und 23:00 Uhr drangen die Einbrecher auf noch unbekannte Weise in das Einfamilienhaus in der Adolf-Bayer-Straße ein. Anschließend entwendeten die Unbekannten Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, denen im genannten Zeitraum in der Adolf-Bayer-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Lisa Hierl