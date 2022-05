HÖCHSTADT AN DER AISCH. (645) In der Zeit zwischen 14.05.2022 und 20.05.2022 brachen Unbekannte in Adelsdorf (Lkr. Erlangen-Höchstadt) in ein Haus ein. Die Erlanger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Im genannten Zeitraum gelangten die Einbrecher über die Garage gewaltsam in das Einfamilienhaus im Zanderweg. Die Unbekannten durchwühlten mehrere Räume und entwendeten diverse Schmuckstücke sowie Bargeld. Anschließend verließen sie das Haus und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte Spuren am Tatort. Die Kriminalpolizei Erlangen übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

