HIMMELKRON, LKR. KULMBACH. Am Samstagabend fing das Führerhaus eines Lastwagens an der Rastanlage Himmelkron Feuer. Der 34-jährige Fahrer kam dabei ums Leben. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen stand der Lastwagen mit lettischen Kennzeichen kurz nach 19 Uhr am Rastpark in der Bayreuther Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache entwickelte sich eine starke Rauchentwicklung im Führerhaus des Volvos. Als die alarmierten Feuerwehren eintrafen, stand bereits das komplette Führerhaus in Flammen. Die Feuerwehrkräfte konnten den Brand schnell löschen. Jedoch schaffte es der 34-jährige Lette nicht mehr rechtzeitig ins Freie. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Am Lastwagen entstand ein Sachschaden von geschätzten 60.000 Euro. Kriminalbeamte aus Bayreuth haben vor Ort die Ermittlungen zur derzeit noch unklaren Ursache des Feuers aufgenommen.