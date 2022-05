ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Freitagnachmittags ist ein Unbekannter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingestiegen und hat Bargeld und Schmuck entwendet. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hofft nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in die Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Hanauer Straße am Freitag zwischen 13:00 Uhr und 16:30 Uhr ereignet. Der Täter verschaffte sich auf noch unbekannte Weise Zutritt zu dem Haus gegenüber der Einmündung zur Poststraße und öffnete gewaltsam die Wohnungstür im ersten Stock. Er entwendete Bargeld und Schmuck im fünfstelligen Bereich und flüchtete unerkannt.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat in der Folge die Ermittlungen übernommen und hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.