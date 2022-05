SENDEN. Ein Betrügerpärchen brachte vor über einem halben Jahr eine 87-jährige Frau um einen vierstelligen Betrag ihres Ersparten. Jetzt ermittelte die Polizei zwei Tatverdächtige.

Bereits im August vergangenen Jahres (wir berichteten) fiel eine 87-jährige Sendenerin einem betrügerischen Handwerkerpärchen zum Opfer. Der Mann und die Frau boten Reinigungsarbeiten von Pflastersteinen an. Die 87-Jährige beglich nach vollendeter Arbeit die Rechnung und holte dafür das Geld aus einem Wohnzimmerschrank im Beisein der Frau. Einen Tag später kehrte das Handwerkerpärchen unter einem Vorwand zurück und hatte hierbei unbeaufsichtigt Zutritt zum Wohnzimmer. Nachdem das Pärchen weg war, stellte die 87-Jährige fest, dass Bargeld in Höhe von knapp 6.000 Euro fehlte. Die Polizei Senden nahm daraufhin die Ermittlungen auf und bat die Öffentlichkeit in Form eines Flugblattes um Mithilfe. Hierbei konnten mehrere Zeugen ausfindig gemacht werden, die sachdienliche Hinweise zum Handwerkerpärchen, insbesondere zum benutzten Fahrzeug, machen konnten. Den entscheidenden Hinweis gab im März dieses Jahres eine aufmerksame Zeugin, die das Tatfahrzeug wiedererkannte und das Kennzeichen der Polizei mitteilen konnte. Als mutmaßliche Täter konnten im weiteren Verlauf ein 50-jähriger Mann sowie eine 28-jährige Frau ermittelt werden.

Bezugsmeldung vom 12.08.2021:

Trickdiebstahl aus Wohnung durch Handwerkerpärchen

SENDEN. Bereits am 10.08.2021 wurde einer 87-jährigen durch ein reisendes Handwerkerpärchen die Reinigung von Pflastersteinen angeboten. Die Geschädigte willigte ein und beglich nach der Beendigung der Reinigungsarbeiten die Rechnung mit der Frau im Wohnzimmer. Das Geld dafür holte sie aus ihrem Wohnzimmerschrank, in welchem sich noch weiteres Bargeld befand. Am Tag darauf, am 11.08.2021, kam das Pärchen unter dem Vorwand zurück, noch „Restarbeiten“ erledigen zu müssen. Im Laufe dieser Arbeiten wurde die Geschädigte durch die Frau unter einem Vorwand in den Keller gelockt, sodass der Mann ungehindert Zutritt zu der Wohnung der Geschädigten hatte. Nachdem das Handwerkerpärchen ihre „Restarbeiten“ erledigt hatte, konnte die 87-jährige feststellen, dass ein mittlerer vierstelliger Bargeldbetrag aus ihrem Wohnzimmerschrank entwendet wurde. Das Pärchen sei lt. Angaben der Geschädigten mit einem weißen Kleintransporter mit Dillinger Zulassung unterwegs. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07307/ 91000-0 bei der Polizei Senden zu melden.

