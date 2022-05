Inhalt:

742. Körperverletzungsdelikt – Altstadt

Am Donnerstag, 19.05.2022, gegen 02:00 Uhr, wurde gegenüber des Polizeinotrufs 110 mitgeteilt, dass am S-Bahnhof Marienplatz Rettungskräfte körperlich angegangen werden.

Auf Grund dieser Mitteilung wurden unmittelbar mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit beordert. Im Sperrengeschoss des Marienplatzes konnten die eingesetzten Beamten einen 23-jährigen mit Wohnsitz in München antreffen, der auf Rettungskräfte körperlich einwirkte und bereits einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes verletzt hatte.

Durch die eingesetzten Beamten wurden zunächst weitere Tathandlungen zum Nachteil der eingesetzten Rettungskräfte unterbunden. Die Rettungssanitäter waren zuvor verständigt worden, weil ein unbekannter Mitteiler den 23-Jährigen als augenscheinlich hilflos beschrieben hatte. Nach Eintreffen der Polizeibeamten verweigerte der 23-Jährige eine weitere medizinische Behandlung.

Nachdem sich der Tatverdächtige weiterhin aggressiv verhielt und deshalb eine Gefährdung weiterer unbeteiligter Personen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde dieser in polizeilichen Gewahrsam genommen.

In diesem Rahmen leistete er gegenüber den Beamten erheblichen Widerstand. Er riss sich immer wieder aus den Griffen der Einsatzkräfte und schlug unvermittelt mit den Fäusten um sich. Hierbei wurden vier Beamten leicht verletzt. Alle Einsatzkräfte waren weiterhin dienstfähig.

Nachdem der Tatverdächtige im weiteren Verlauf von weiterem aggressiven Verhalten Abstand nahm, wurde dieser aus dem Gewahrsam entlassen. Ihn erwarten nunmehr Anzeigen aufgrund Körperverletzung, Widerstanda und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 24 übernommen.

743. Mehrere Fälle von Trickdiebstählen durch falsche Handwerker – Stadtgebiet München

Fall 1: Untersendling

Am Donnerstag, 19.05.2022, gegen 11:00 Uhr, fing ein bislang unbekannter Mann eine über 90-jährige mit Wohnsitz in München vor einem Mehrfamilienhaus ab und gab sich als Handwerker aus. Unter dem Vorwand eines vorliegenden Wasserschadens begleitete der Mann die Rentnerin in ihr Badezimmer.

Während der unbekannte Mann die über 90-Jährige ablenkte, betrat nach aktuellem Ermittlungsstand ein weiterer Täter die Wohnung und durchsuchte diese. Der vermeintliche Handwerker verließ umgehend die Räumlichkeiten, nachdem die über 90-Jährige im weiteren Verlauf nach seiner Firma und einem Ausweis gefragt hatte.

Erst nach einiger Zeit stellte die über 90-Jährige fest, dass verschiedene Schmuckstücke im Wert von mehreren hundert Euro entwendet wurden. Sie verständigte darauf den Polizeinotruf 110. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne den gewünschten Erfolg.

Ein 54-jähriger Zeuge mit Wohnsitz in München konnte im Bereich des Mehrfamilienhauses einen unbekannten Mann feststellen, bei welchem es sich um einen der unbekannten Täter handeln könnte.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 45 Jahre alt, 180 cm groß, dick, sprach deutsch mit ausländischem Akzent, westeuropäische Erscheinung, breite Gesichtsform, glatte kurze Haare, braune Augen; bekleidet mit hellem T-Shirt mit Aufdruck und lange Hose

Täter 2:

Männlich, etwa 30 Jahre alt, orientalisches Aussehen, kurze Haare (zurückgekämmt) ohne Brille mit einem Kinn- und Oberlippenbart; berufstypische Bekleidung (kurze blaue Handwerkerhose, dunkelblaues T-Shirt)

Fall 2: Ludwigsvorstadt

Am Donnerstag, 19.05.2022, gegen 11:10 Uhr, läutete ein bislang unbekannter Täter an der Wohnungstür einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München und gab an, aufgrund Bauarbeiten die Wasserhähne kontrollieren zu müssen.

Zusammen mit der über 80-Jährigen begab sich der Täter in der Folge in das Badezimmer und schloss die Tür ab. Währenddessen begab sich nach aktuellem Ermittlungsstand ein weiterer unbekannter Täter in die Wohnung und durchsuchte diese.

Erst im Nachgang stellte die über 80-Jährige fest, dass verschiedene Schmuckstücke im Wert von mehreren hundert Euro entwendet wurden. Daraufhin verständigte sie den Polizeinotruf 110. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen auch in diesem Fall ohne den gewünschten Erfolg.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 35 Jahre alt, 175 cm groß, kräftig, sprach hochdeutsch, westeuropäischer Typ; Bekleidung: weißes Hemd, beige Hose und weiße Kappe

Fall 3: Westend

Am Donnerstag, 19.05.2022, gegen 11:50 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter wiederrum unter dem Vorwand eines vorliegenden Wasserschadens in die Wohnung einer über 90-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Die über 90-Jährige kam der Aufforderung des vermeintlichen Handwerkers nach im Badezimmer alle Wasserhähne aufzudrehen und diese zwei Minuten laufen zu lassen. Anschließend überprüfte der Mann noch die Wasserhähne in der Küche und verließ in der Folge die Wohnung.

Erst verspätet bemerkte die Rentnerin, dass im Wohnzimmer eine Schranktür geöffnet war und ihr dort deponiertes Bargeld von mehreren Tausend Euro fehlte. Auch in diesem Fall wird nach aktuellem Ermittlungsstand davon ausgegangen, dass sich ein zweiter unbekannter Täter in die Wohnung begab und dort das Bargeld entwendete.

Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten wiederum nicht zur Ergreifung eines Tatverdächtigen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 35 Jahre alt, 190 cm groß, schlank; er trug eine helle Hose, weißes T-Shirt und Gummihandschuhe

In allen drei Fällen hat das Kommissariat 65 (Trickbetrug) die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat zu den angegebenen Zeiten im Bereich Fernpaßstraße (Untersendling), Lindwurmstraße, Poccistraße, Plinganserstraße (Isarvorstadt) und Barthstraße (Westend) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

744. Munitionsfund – Altstadt

Am Donnerstag, 19.05.2022, gegen 10:10 Uhr, wurden im Rahmen einer Sanierungsmaßnahme einer Immobilie in der Tattenbachstraße Holzverschalungen entfernt. Hinter diesen wurden durch die Bauarbeiter mehrere Schuss Munition aufgefunden. Insgesamt wurden 379 Patronen, Kaliber 7,62 und ein Patronengurt für ein Maschinengewehr vorgefunden. Ein Besitzer war vor Ort zunächst nicht ermittelbar.

Die stark verwitterte Munition wurde durch Fachkräfte der Polizeiinspektion Sonderdienste der Verwertung zugeführt.

Das Kommissariat 24 (u.a. Waffendelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

745. Wohnungseinbruch – Lehel

Am Donnerstag, 19.05.2022, zwischen 10:00 Uhr und 20:00 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam die Zugangstür zu einer Wohnung auf.

In der Folge öffneten die Täter mehrere Schränke und durchsuchten diese. Es wurden Uhren und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro entwendet. Des Weiteren entwendeten die unbekannten Täter einen Tresor, in dem sich ebenfalls Wertgegenstände befanden, die noch nicht genauer ermittelt werden konnten.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Widenmayerstraße, Tivolistraße und Prinzregentenstraße (Lehel/Englischer Garten) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

746. Taxi kollidiert mit Linienbus; sechs Personen verletzt – Schwabing

Am Donnerstag, 19.05.2022, gegen 16:55 Uhr, befuhr ein 40-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Toyota Pkw (Taxi) die Schwere-Reiter-Straße stadtauswärts. Aus bislang nicht geklärten Gründen wechselte er nach links auf den Sonderfahrstreifen für den Linienverkehr, der zwischen beiden Richtungsfahrbahnen der Schwere-Reiter-Straße verläuft.

Ebenfalls diesen Sonderfahrstreifen befuhr zum gleichen Zeitpunkt ein 52-jähriger Busfahrer mit Wohnsitz in München mit einem Linienbus (Linie 53). Im Bus befanden sich etwa 20 Fahrgäste.

Nach aktuellem Ermittlungsstand übersah der Taxifahrer den Linienbus, wodurch ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden konnte. Der 40-Jährige sowie fünf Businsassen wurden leicht verletzt. Eine 49-jährige mit Wohnsitz in München sowie der Taxifahrer wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die übrigen Verletzten wurden vor Ort medizinisch versorgt. Der Busfahrer, als auch ein im Taxi befindlicher Fahrgast blieben unverletzt.

Der Gesamtschaden an Bus und Taxi beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Schwere-Reiter-Straße ab der Ackermannstraße gesperrt werden. Aufgrund des starken Verkehrsaufkommens kam es zu entsprechenden Beeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

747. Alkoholisierter Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer – Sendling

Am Donnerstag, 19.05.2022, gegen 22:30 Uhr, befuhr ein 67-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad den Radweg der Lindwurmstraße stadtauswärts.

Eine unbeteiligte Zeugin beobachtete, wie der Mann plötzlich und ohne Fremdeinwirkung vom Fahrrad stürzte. Durch den Sturz verletzte sich der 67-Jährige schwer und wurde durch den Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem 67-Jährigen wurde im Rahmen der Unfallaufnahme eine nicht unerhebliche Alkoholisierung festgestellt, die nach aktuellem Ermittlungsstand zum Unfallgeschehen beigetragen haben dürfte.

Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

748. Größerer Polizeieinsatz nach Androhung einer Straftat – Haidhausen

In den Nachmittagsstunden des Donnerstag, 19.05.2022, wurde ein 55-Jähriger mit Wohnsitz in München bei einer Münchner Polizeiinspektion vorstellig und teilte mit, dass ein ihm bekannter 61-Jähriger ein Gewaltdelikt im Zusammenhang mit einer Veranstaltung (Mieterversammlung) in der Münchner Innenstadt angekündigt hätte.

Aufgrund dieser Mitteilung wurden unmittelbar mehrere Streifen zum Wohnsitz des 61-Jährigen im Bereich der Rosenheimer Straße geschickt. Gegen 15:35 Uhr konnte der 61-jährige Tatverdächtige vor seiner Wohnung angetroffen und in der Folge festgenommen werden.

Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung der Wohnräumlichkeiten wurden keine Schusswaffen oder andere gefährliche Gegenstände aufgefunden.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass sich der 61-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befinde. Er wurde aufgrund dessen in einer entsprechenden Klinik untergebracht.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 26 (u.a. Körperverletzungsdelikte).

749. Mehrere Einbruchsdiebstähle mittels DNA geklärt – Haar

-siehe Medieninformation vom 02.11.2021, Nr. 1662

-siehe Medieninformation vom 17.11.2021, Nr. 1747

-siehe Medieninformation vom 21.11.2021, Nr. 1767

-siehe Medieninformation vom 03.12.2021, Nr. 1843

Wie bereits berichtet, wurden im Zeitraum von 30.10.2021, bis 12.12.2021, kam es im Bereich Haar zu Einbruchsdiebstählen mit oft gleichgelagerter Begehungsweise. Zumeist wurden Einrichtungen und öffentliche Objekte angegangen. Insbesondere Kliniken waren betroffen.

In den meisten Fällen brach der Täter Türen auf bzw. brach Fensterscheiben ein. In den Objekten wurden Schränke und Rollcontainer aufgebrochen. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Entwendet wurde überwiegend Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro.

Durch einen DNA-Abgleich in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt konnte nun ein 42-jähriger deutscher Tatverdächtiger ohne festen Wohnsitz ermittelt werden. Dieser war zum Tatzeitpunkt im Bereich der Tatörtlichkeiten gemeldet und ist aktuell unbekannten Aufenthalts.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) führt weiterhin die Ermittlungen.

750. Größerer Polizeieinsatz aufgrund Bedrohungslage –Haar

In den Nachmittagsstunden des Donnerstag, 19.05.2022, meldete eine 33-jährige Münchnerin über eine Polizeidienststelle, dass sie über einen Messenger-Dienst durch einen 14-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München bedroht werde. Nach ersten Erkenntnissen war die Bedrohungssituation im Zusammenhang mit einer vorangegangenen Streitigkeit entstanden.

Aufgrund des konkreten Inhaltes der Äußerungen des 14-Jährigen wurde ein größerer Polizeieinsatz und die Fahndung nach dem 14-Jährigen veranlasst. Da dieser zunächst nicht angetroffen werden konnte, fanden über den Zeitraum von mehreren Stunden Fahndungsmaßnahmen statt. Schließlich konnte er durch Beamte der Polizeiinspektion 27 (Haar) am Freitag, 20.05.2022 im Bereich Haar angetroffen werden.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 14-Jährige wieder entlassen, nachdem sich keine Erkenntnisse für eine tatsächliche Gefährdung der 33-Jährigen ergeben hatten. Er wurde unter anderem wegen Beleidigung und Bedrohung angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 25 (u.a. Bedrohung) geführt.

751. Körperverletzung – Altstadt-Lehel

Bereits am Samstag, 07.05.2022 besuchte eine 18-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Weilheim-Schongau zusammen mit einem 20-jährigen männlichen Begleiter aus dem Landkreis Starnberg einen Club in der Münchner Altstadt. Nachdem es zum Streit zwischen den beiden Personen kam, wurde der 20-Jährige von den Türstehern aus dem Club verwiesen.

Dieser wartete nun in einer Seitenstraße vor dem Club auf die 18-Jährige. Als sie den Club gegen 02.00 Uhr verließ, ging er auf sie zu und schlug ihr mehrfach mit der Faust in das Gesicht. Die 18-Jährige fiel aufgrund der Schläge zu Boden. Dort schlug der 20-Jährige ihr erneut mehrmals ins Gesicht.

Über die Rettungsleitstelle wurde die Polizei verständigt. Nach wenigen Minuten trafen die Einsatzkräfte vor Ort ein. Der 20-Jährige hatte sich bereits vor deren Eintreffen vom Tatort entfernt.

Die 18-Jährige wurde durch den Vorfall verletzt und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 24 (Gewaltdelikte) hat die weiteren Ermittlungen gegen den namentlich bekannten Tatverdächtigen wegen der Körperverletzung übernommen.

Unbeteiligte Zeugen fertigten ein Video der Tat und veröffentlichten das Video im Internet.

Hinweis der Münchner Polizei:

In diesem Zusammenhang weist die Münchner Polizei darauf hin, personenbezogene Daten, Videos oder Lichtbilder einer Straftat nicht im Internet zu veröffentlichen, sondern diese direkt der Polizei zukommen zu lassen.

Zeigen Sie Zivilcourage, aber richtig:

1. Hilf, aber bring dich nicht in Gefahr.

2. Ruf die Polizei unter 110.

3. Bitte andere um Mithilfe.

4. Präg dir Tätermerkmale ein

5. Kümmer dich um Opfer.

6. Sag als Zeuge aus.

Weitere Informationen finden Sie unter

https://www.zivile-helden.de/gewalt/auf-gewalt-reagieren/