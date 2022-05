GRÜNENBACH/GESTRATZ. Seit dem 04.04.2020 war eine damals 35-jährige Frau aus einem Heim in Grünenbach als vermisst gemeldet. Die Suche, die auch eine aufwändige Absuche des Eistobels mittels Alpinbeamten, Polizeihunden und Hubschrauber beinhaltete, verlief zunächst ergebnislos.

Am 02.02.2022 hatte ein Passant in einem Waldstück bei Gestratz einen menschlichen Schädel aufgefunden. Die daraufhin durchgeführte Absuche des Waldstücks durch Polizeibeamte erbrachte weitere Funde von offensichtlich menschlichen Skelettteilen.

Ein DNA-Abgleich, sowie der Vergleich des Zahnstatus zwischen der Vermissten und den aufgefundenen Knochen lieferte nun die Gewissheit, dass es sich bei den menschlichen Überresten um die vermisste Frau aus Grünenbach handelt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Die Polizei bittet darum, das Lichtbild und die persönlichen Daten aus den Publikationen zu entfernen.

(KPS Lindau)

Bezugsmeldung vom 06.04.2020:

Erneute Suchmaßnahmen im Zusammenhang mit einem Vermisstenfall

GRÜNENBACH / MAIERHÖFEN, LKR. LINDAU. Seit dem 05.04.2020 gegen 09:00 Uhr ist Frau ------------- aus einer Pflegeeinrichtung in Grünenbach als vermisst gemeldet.

Sie wurde dort am Vorabend (04.04.2020) letztmals gesehen und ist seither mit unbekanntem Ziel unterwegs.

Frau ------------ benötigt vermutlich dringend ärztliche Hilfe, sie war bereits am 28.03.2020 abends aus einer anderen Einrichtung in Maierhöfen vermisst und wurde am Folgetag gegen Mittag mit starken Unterkühlungen im Eistobelbach liegend gefunden. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bisher suchte die Polizei mit mehreren Streifenbesatzungen, zwei Polizeihundeführern und einem Polizeihubschrauber nach der 35-jährigen Frau. Die weiteren Suchmaßnahmen konzentrieren sich momentan auch wieder auf den Bereich des Eistobels, allerdings sind auch andere Hinwendungsorte der Dame nicht auszuschließen.

Vermutlich hält sie sich zu Fuß im Bereich Grünenbach oder Maierhöfen auf. Sie ist 174 cm groß und wiegt etwa 100 Kilogramm. Zur Bekleidung der Vermissten ist nichts bekannt.

Wer Frau ----------- wahrgenommen hat oder Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich an die Polizei Lindenberg unter der Telefonnummer 08381/9201-0 oder die Notrufnummer ‚110‘ zu wenden.

(PI Lindenberg)