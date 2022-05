SPEICHERZ, LKR. BAD KISSINGEN. Am Donnerstagnachmittag ist auf einem Parkplatz an der A7 ein Autotransporter in Brand geraten. In der Folge war die Autobahn in Richtung Fulda gut eineinhalb Stunden lang komplett gesperrt. Eine Person wurde durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt. Es entstand beträchtlicher Sachschaden.

Kurz vor 13.00 Uhr hatte die Polizeieinsatzzentrale die Mitteilung über den Brand auf dem Parkplatz Speicherz erreicht. Als die erste Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck am Einsatzort eintraf, brannte der mit insgesamt acht Neufahrzeugen beladene Autotransporter lichterloh. Die Flammen hatten bereits auf Teile der Ladung übergegriffen, unter der sich unter anderem auch Elektrofahrzeuge befanden. Die Brandbekämpfung erfolgte durch die Freiwilligen Feuerwehren Bad Brückenau, Bad Kissingen und Fulda. Auch die Bundeswehrfeuerwehr aus Wildflecken war vor Ort im Einsatz. Ein Übergreifen des Brandes auf ein nahegelegenes Waldstück konnte durch die Löschmannschaften verhindert werden.

Der Lkw-Fahrer, der zusammen mit anderen Verkehrsteilnehmern selbst Löschversuche unternommen hatte, wurde leicht verletzt. Er kam nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus. Neben dem Lastwagen sind insgesamt sechs Neufahrzeuge vollständig zerstört worden. Neben den übrigen Pkw wurde auch die Fahrbahndecke im Bereich des Parkplatzes in Mitleidenschaft gezogen. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen dürfte der Brand an der Hinterachse des Lkw ausgebrochen sein. Einiges deutet derzeit auf einen technischen Defekt als Brandursache hin.

Bis etwa 14.45 Uhr war die A7 in Richtung Fulda komplett gesperrt. Seit 15.20 Uhr ist die Fahrbahn wieder komplett für den Verkehr freigegeben. Der Parkplatz Speicherz hingegen bleibt bis auf weiteres gesperrt.