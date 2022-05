SCHWABACH. (636) In der Zeit zwischen 19.04.2022 und 17.05.2022 brachten Unbekannte in Schwabach mehrere Graffiti mit politischem Bezug an Gebäuden an. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Unbekannte beschmierten in der Schwabacher Bahnhofstraße zwei Hausfassaden von benachbarten Mehrfamilienhäusern mit prorussischen Parolen und politischen Symbolen. Es entstand ein Schaden von insgesamt rund 200 Euro.

Das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Personen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Lisa Hierl / bl