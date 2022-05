0974 - Pkw-Fahrer ausgebremst

Möttingen - Gestern, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 31-Jähriger mit seinem BMW die Staatsstraße von Möttingen in Richtung Ziswingen. Als er einen vor ihm fahrenden Nissan-Fahrer überholen wollte, zog dieser ebenfalls auf die linke Fahrbahnseite und bremste den BMW-Fahrer aus. Danach fuhr der Fahrer des Nissan mittig auf der Fahrbahn weiter, so dass der 31-Jährige nicht mehr überholen konnte.

Gegen den Fahrer des Nissan wird nun wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt.

Die Polizei Nördlingen bittet Zeugen, die das Fahrverhalten beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer bei der PI Nördlingen 09081/2956-0 zu melden.

0975 - Streit unter Verkehrsteilnehmern eskaliert

Kissing - Am 18.05.2022, gegen 13:50 Uhr, kam es in der Fliederstraße in Kissing zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Der Fahrer eines Kraftomnibusses überholte einen Fahrradfahrer. Hierbei fühlte sich der Radfahrer gefährdet und stellte den Busfahrer an der nächsten Haltestelle zur Rede. Es entwickelte sich ein Streit zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Der Busfahrer habe anschließend seine Fahrt fortgesetzt und den Radfahrer bei der Weiterfahrt leicht touchiert, wodurch dieser leicht verletzt worden sei.

Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden, Tel. 0821/323-1710.

0976 - Falsche Diakoniemitarbeiterin besucht Seniorinnen

Donauwörth / Nordheim - Am gestrigen Mittwoch, 18.05.2022, gegen 19:20 Uhr klingelte eine unbekannte Frau bei einer Seniorin in der Bäumenheimer Straße, Höhe der 30er Hausnummern. Die Unbekannte gab sich als Diakoniemitarbeiterin aus und war auch ähnlich gekleidet. Später stellte sich jedoch heraus, dass es ich definitiv nicht um eine Diakoniemitarbeiterin handelte.

Da die Seniorin jedoch von einem medizinischen Dienst betreut wird, schenkte sie der Unbekannten Glauben und ließ sie in ihre Wohnung. Dort bot die angebliche Diakoniemitarbeiterin der Seniorin Fußübungen an. Als die Unbekannte schließlich ins Schlafzimmer der Seniorin wollte, lehnte diese das ab.

Später begab sich die angebliche Diakoniemitarbeiterin zu einer weiteren Seniorin in der Nachbarschaft und verschaffte sich auch hier unter dem Vorwand Fußübungen durchzuführen Zutritt zur Wohnung.

Bei beiden Seniorinnen wurde nichts aus der Wohnung entwendet.

Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

ca. 40 Jahre, 150 cm, schlank, glatte nackenlange Haare zum Pferdeschwanz gebunden, in berufstypischer Kleidung ähnlich Diakoniemitarbeiter, gemusterte Umhängetasche, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen, welche Hinweise zu der Unbekannten und ggf. eines genutzten Fahrzeugs geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth unter Tel. 0906/706670 zu melden

