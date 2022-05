Wie bereits mit Meldung vom 16.05.2022 berichtet, wurden im Verlauf der letzten Woche mehrfach Kinder und Jugendliche von einem bisher unbekannten Tatverdächtigen angesprochen und teilweise auch belästigt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck führt die Ermittlungen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck treibt weiter mit Nachdruck die Ermittlungen voran. Dabei erfolgt ein enges Zusammenwirken mit den örtlichen Polizeiinspektionen, die sich bei ihren Streifentätigkeiten auch auf die verstärkte Überwachung der einschlägigen Örtlichkeiten und die Fahndung nach dem Tatverdächtigen konzentrieren.

Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden abermals gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck unter 08141/612-0 zu melden.

Im Verlauf der letzten Woche wurden im Zuständigkeitsbereich der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck mehrfach Kinder und Jugendliche von einem bisher unbekannten Tatverdächtigen angesprochen und teilweise auch belästigt.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck führt die Ermittlungen in den im Folgenden beschriebenen Fällen.

Aufgrund der wiederholt ähnlichen Beschreibung des Mannes kann von einem Tatzusammenhang ausgegangen werden.

Am Dienstag, 10.05.2022, 17:00 Uhr, fuhr eine 16-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad durch Gilching nach Hause. Am Kreisverkehr im Starnberger Weg bemerkte sie, dass ihr ein Unbekannter auf einem Fahrrad folgte. Sie konnte ihn abschütteln, es kam zu keinem weiteren Kontakt.

Am Freitag, den 13.05.2022, zwischen 18:30 Uhr und 19:15 Uhr, befand sich eine 12-Jährige zusammen mit ihrer Mutter und der 8-jährigen Schwester in einem Einkaufszentrum in der Münchener Straße in Germering. In einem der Geschäfte sprach der Tatverdächtige die Geschädigte an, zwinkerte ihr mehrfach zu und mimte einen Kussmund. Daraufhin hielt sich die Geschädigte nur noch an der Seite ihrer Mutter auf. Im weiteren Verlauf ging das Mädchen alleine mit ihrer kleinen Schwester in das nächste Geschäft, wo sie wieder auf den Tatverdächtigen traf. Er griff ihr von hinten an ihr Gesäß. Die 12-Jährige begab sich daraufhin sofort mit ihrer Schwester zurück zu ihrer Mutter und erzählte von dem Vorfall.

Am Samstag, 14.05.2022, gegen 16:40 Uhr, wurden zwei 10 und 11 Jahre alte Mädchen in der Dornierstraße in Puchheim vor einem Supermarkt durch den Tatverdächtigen angesprochen, der ihnen auf dem Heimweg teilweise nachstellte.

Ebenfalls am Samstag, gegen 19:45 Uhr, fuhren eine 6- und eine 7-Jährige mit Roller und Skateboard die Kapellenstraße in Eichenau auf und ab. Der Tatverdächtige radelte an ihnen vorbei und zwinkerte beiden zu. Anschließend stellte er sein Fahrrad ab und kam zu beiden Kindern. Er fasste der 6-Jährigen an das Gesäß und entblößte sich danach vor beiden Kindern.

Am Sonntag, den 15.05.2022, gingen zwei spätere Opfer, ein 7-Jähriger und eine 10-Jährige gegen 18:15 Uhr die Hauptstraße in Eichenau entlang. Einige Meter neben sich sahen sie im Gebüsch einen Mann, welcher mit seinem Glied außerhalb der Hose onanierte. Er sah die Geschädigten dabei an. Kurz darauf ejakulierte er vermutlich ins Gebüsch und sprach die Kinder direkt an, die sich sofort zu Erwachsenen in der Nähe flüchteten.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

scheinbare Glatze / sehr kurze helle Haare

männlich, 20-35 Jahre alt

ca. 1,80 m groß, normale Figur

ausländischer Akzent

gesichtet teilweise mit grauem Hoodie, auffälliger orange-/gelbfarbener Weste mit schwarz/weißem Logo, weißem Shirt, kurzer (Jeans-)Hose, blauen Sportschuhen, Sonnenbrille, teilweise auch oberkörperfrei

führte in mehreren Fällen rotes Fahrrad

sowie einen roten oder blauen Rucksack mit.

Polizeilich eingeleitete Fahndungen nach dem Tatverdächtigen blieben bisher ohne Ergebnis.

Mögliche weitere Geschädigte, sowie Personen, die Hinweise zu den oben beschriebenen Sachverhalten oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.