733. Belobigung von mehreren Bürgern i. S. falsche Polizeibeamte durch die Münchner Polizei

734. Staatsschutzrelevantes Delikt – Obergiesing

735. Versuchter Raub auf einen Verbrauchermarkt – Moosach

736. Straßenraub – Westpark

737. Größerer Polizeieinsatz aufgrund Bedrohung – Neuperlach

738. Körperverletzungsdelikt – Hasenbergl

739. Einbruch in Gastronomiebetrieb – Planegg

740. Verkehrsunfall bei Überholvorgang; zwei Personen verletzt – Haidhausen

741. Detonation eines unbekannten Gegenstandes – Milbertshofen

(keine früheren Presseberichte zu den Sachverhalten)

Im Jahr 2020 wurde eine Vielzahl von älteren Personen durch sogenannte falsche Polizeibeamte telefonisch kontaktiert. Den älteren Mitbürgern wurde hierbei vorgespiegelt, dass in ihrer Nähe ein Einbruch stattgefunden habe und ein Teil der Einbrecherbande gefasst werden konnte. Weitere Mitglieder seien jedoch noch auf freiem Fuß. Bei den festgenommenen Personen habe man ein Notizbuch aufgefunden, in welchem die Personalien der jeweiligen späteren Geschädigten notiert seien. Zudem stünde auf dem Notizbuch ein Hinweis über die Vermögensverhältnisse oder den Familienstand. Durch geschickte Gesprächsführung und unter Ausübung von psychischem Druck werden die Geschädigten dazu gebracht, zu ihrer Bank zu gehen, Geld abzuheben bzw. aus dem Schließfach zu entnehmen und im Anschluss Zuhause oder an einer anderen beliebigen, vorher vereinbarten Örtlichkeit zu übergeben.

Auch ein älteres Ehepaar aus dem Landkreis München und ein 66-jähriger Münchner wurden mit o. g. Legende durch die aus der Türkei heraus agierende Tätergruppierung kontaktiert. Sie bemerkten jedoch den Betrugsversuch und schalteten parallel die echte Polizei ein. Hierdurch konnten in beiden Fällen Festnahmen erfolgen. In beiden Fällen wurden die jeweiligen Abholer im Gericht zu Freiheitsstrafen von drei Jahren bzw. drei Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Bei weiteren Tatausübungen konnten zusätzlich Geldübergaben durch unbeteiligte Dritte verhindert werden. Ein 59-jähriger Taxifahrer aus München bemerkte, dass sein Fahrgast einem Betrug aufgesessen und soeben im Begriff war, sein Vermögen von der Bank zu holen. Durch sein aufmerksames Verhalten verhinderte er eine Abhebung bei der Bank und fuhr den 87-jährigen Geschädigten unmittelbar zur nächstliegenden Polizeiinspektion, wo die Anzeigenaufnahme erfolgte.

Aufmerksam zeigten sich auch zwei Bankangestellte aus München (eine 46-Jährige sowie ein 59-Jähriger). Sie bemerkten, dass ihre Kunden ihr Bankkonto aufgrund eines Betrugsversuchs leerräumen wollten und informierten die echte Polizei. Eine Übergabe des Geldes bzw. beim Fall des Einschreitens des Bankangestellten eine geplante Übergabe von Onlinegutschein-Codes durch eine 82-jährige Geschädigte konnten hierdurch verhindert werden.

Aufgrund ihres vorbildlichen Engagements wurden alle genannten Personen am Donnerstag, 19.05.2022, im Polizeipräsidium München von dem Leiter der AG Phänomene belobigt.

734. Staatsschutzrelevantes Delikt – Obergiesing

Am Donnerstag, 05.05.2022, gegen 17:50 Uhr, saß ein 56-jähriger Münchner gemeinsam mit seinem 7-jährigen Sohn in einem Straßencafe im Bereich der Tegernseer Landstraße Ecke St.-Martin-Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wandte sich dort ein zunächst unbekannter Mann der Familie zu und fühlte sich augenscheinlich durch die mitgeführte Fahne des Staates Israel gestört. Im weiteren Verlauf fing er an, die beiden zu beleidigen und zu bedrohen.

Als der 56-Jährige schließlich die Polizei verständigte, entfernte sich der unbekannte Täter vom Tatort. Die zu diesem Zeitpunkt durchgeführten Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst ohne Erfolg. Seitens des Kommissariats 45 wurden Ermittlungen aufgenommen. Diese führten in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt zur Feststellung eines 48-jährigen Tatverdächtigen.

Der Antisemitismusbeauftragte der Bayerischen Justiz führt die Ermittlungen. Die polizeilichen Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 45 geführt.

735. Versuchter Raub auf einen Verbrauchermarkt – Moosach

Am Mittwoch, 18.05.2022, gegen 07:00 Uhr, stellte ein zunächst unbekannter Mann Lebensmittel auf das Warenband eines Supermarktes in der Pelkovenstraße. Als ein 56-Jähriger Angestellter des Verbrauchermarktes mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg den entsprechenden Bezahlvorgang abwickeln wollte und hierzu die Kasse öffnete, zog der Mann sein T-Shirt hoch, so dass eine in seinem Hosenbund eingesteckte Pistole sichtbar wurde. Des Weiteren forderte der unbekannte Täter die Herausgabe von Bargeld.

Als der Angestellte in der Folge zu schreien begann, zog der Täter die Waffe aus dem Hosenbund und hielt sie in der Hand, ohne hierbei direkt auf den 56-Jährigen zu zielen. Da der Angestellte weiterhin kein Bargeld aushändigte, entfernte sich der Täter von der Tatörtlichkeit.

Unverzüglich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung von mehr als 10 Streifen verliefen ohne den gewünschten Erfolg. Der 56-Jährige wurde durch die Tat nicht verletzt.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, 190-195 cm groß, dunkle Haare; bekleidet mit schwarzer Jacke, einem Base-Cap und er führte einen dunklen Rucksack mit sich; er trug eine rote FFP-2-Maske und war bewaffnet mit einer schwarzen Pistole

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Pelkovenstraße, Dachauer Straße und die Feldmochinger Straße (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

736. Straßenraub – Westpark

Am Montag, 16.05.2022, gegen 23:10 Uhr, konsumierte eine aus sechs Personen bestehende Gruppe alkoholische Getränke im Bereich des Westparks. Nach aktuellem Ermittlungsstand waren die Personen untereinander zumindest flüchtig bekannt.

Aus bislang unbekannten Gründen kam es im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 31-Jährigen tunesischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland, einem 23-Jährigen mit Wohnsitz in München und einem weiteren 31-Jährigen (ebenfalls mit Wohnsitz in München). Eine der drei weiteren Personen verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110.

Erste Ermittlungen am Einsatzort ergaben, dass der 31-Jährige und der 23-Jährige den 31-Jährigen (mit Wohnsitz in München) mit Schlägen gegen Kopf und Oberkörper gemeinschaftlich angegangen waren.

Der 31-jährige Tatverdächtige bedrohte den bereits am Boden liegenden 31-Jährigen zudem mit einem mitgeführten Werkzeug. Des Weiteren schlug der 23-Jährige Tatverdächtige gegen den Kopf des zwischenzeitlich wieder aufgestandenen 31-Jährigen, welcher hierdurch erneut zu Boden stürzte. Im Rahmen der Tathandlung entwendeten die beiden Tatverdächtigen das Mobiltelefon und das Portemonnaie des 31-Jährigen. In der Folge entfernten sich die beiden Tatverdächtigen von der Tatörtlichkeit.

Der 31-Jährige wurde durch den Übergriff nicht unerheblich verletzt und musste in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden.

Im Rahmen von unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der 31-Jährige Tatverdächtige festgenommen werden. Er wurde am 17.05.2022 einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

Der 23-jährige Tatverdächtige ist aktuell unbekannten Aufenthalts.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Westparks (westlicher Teil, nähe Japanischer Garten) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

737. Größerer Polizeieinsatz aufgrund Bedrohung – Neuperlach

In den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstag, 19.05.2022, kam es in Neuperlach zu einem größeren Polizeieinsatz.

Ein 39-Jähriger mit Wohnsitz in München ersuchte aus bislang unbekannten Gründen um Einlass in eine Nachbarwohnung in einem Mehrfamilienhaus. Hierbei hielt er ein Küchenmesser in der Hand.

Als der 31-Jährige Wohnungsinhaber die Wohnungstür nicht öffnete, wurde dieser durch den 39-Jährigen verbal bedroht. Der Wohnungsinhaber verständigte in der Folge den Polizeinotruf 110.

Der 39-Jährige begab sich unterdessen wieder zurück in seine Wohnung, in welcher er im weiteren Verlauf durch eingesetzte Beamte widerstandlos festgenommen werden konnte.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass sich der 39-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befinde. Er wurde auf Grund dessen in einer entsprechenden Klinik untergebracht.

Die Ermittlungen aufgrund der Bedrohung hat das Kommissariat 26 übernommen.

738. Körperverletzungsdelikt – Hasenbergl

Am Mittwoch, 18.05.2022, gegen 21:00 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 über eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich der Weitlstraße informiert.

Auf Grund dessen wurden unmittelbar mehrere Streifen zum Einsatzort beordert. Dort trafen die Beamten auf drei tatbeteiligte männliche Personen (zwei 23-Jährige und ein 19-Jähriger, alle mit Wohnsitzen in München), welche zuvor in Streit geraten waren. Zudem wurden mehrere Zeugen der Auseinandersetzung angetroffen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand schlug einer der 23-Jährigen mit einer abgebrochenen Glasflasche in Richtung des Oberkörpers des 19-Jährigen. Dieser wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur ambulanten medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Auch der tatverdächtige 23-Jährige wurde im Rahmen der Auseinandersetzung leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus ambulant medizinisch versorgt werden. Er wird im Verlauf des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung hat das Kommissariat 23 (Gewaltdelikte) die Ermittlungen übernommen.

739. Einbruch in Gastronomiebetrieb – Planegg

Am Mittwoch, 18.05.2022, gegen 08:30 Uhr, stellte ein 56-Jähriger Inhaber eines Gastronomiebetriebs in Planegg fest, dass es offensichtlich im Laufe der Nacht zu einem Einbruch gekommen war. Der Betriebsinhaber verständigte in der Folge die Polizei

Der oder die unbekannten Täter oder Täterinnen entwendeten aus der Kasse mehrere hundert Euro Bargeld und zudem ein Küchengerät. Nach aktuellem Ermittlungsstand verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten des Betriebes, indem sie ein Fenster gewaltsam öffneten.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Bahnhofstraße, Hubertusstraße und S-Bahnhof Planegg Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

740. Verkehrsunfall bei Überholvorgang; zwei Personen verletzt – Haidhausen

Am Mittwoch, 18.05.2022, gegen 08:15 Uhr, befuhr eine 32-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Kia Pkw die Ismaninger Straße in Richtung stadteinwärts und beabsichtigte etwa auf Höhe der Langerstraße nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 61-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw, ebenfalls auf der Ismaninger Straße in Richtung stadteinwärts und befand sich hierbei hinter dem Fahrzeug der 32-Jährigen. Zwischen den beiden beschriebenen Pkw befanden sich mehrere weitere Fahrzeuge. Mit im Pkw des 61-Jährigen befand sich auf dem Beifahrersitz eine 10-Jährige, ebenfalls mit Wohnsitz in München.

Im weiteren Verlauf scherte der 61-Jährige nach aktuellem Ermittlungsstand auf die Gegenfahrbahn aus, um die vor ihm fahrenden Fahrzeuge zu überholen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw der 32-Jährigen, die gleichzeitig nach links abbog.

Durch den Zusammenstoß wurde der Kia Pkw gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten VW Kleintransporter eines 60-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Augsburg geschoben.

Die 32-Jährige wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst zur stationären medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 10-Jährige wurde leicht verletzt und ebenfalls vom Rettungsdienst zur ambulanten medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die beteiligten Fahrzeuge wurden teilweise erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als Zehntausend Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Ismaninger Straße für über eine Stunde komplett gesperrt werden. Hierdurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen, welche unter anderem den Öffentlichen Personennahverkehr (Trambahn) betrafen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

741. Detonation eines unbekannten Gegenstandes – Milbertshofen

Am Donnerstag, 19.05.2022, gegen 05:00 Uhr, meldeten mehrere Anwohner der Keferloherstraße über den Polizeinotruf 110 ein explosionsähnliches Geräusch im Bereich einer dortigen Gaststätte.

Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten konnte Rauch festgestellt werden, der aus der Tür einer Gaststätte drang. Zudem war ein kleiner Brand zu erkennen, welcher durch die Beamten unmittelbar gelöscht wurde. Die Feuerwehr war zudem mit einem Löschzug vor Ort.

An den Türen und der Fassade der Gaststätte entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als zehntausend Euro.

Verdächtige Personen konnten im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nicht festgestellt werden.

Anhand der Spurenlage am Einsatzort ist nach aktuellem Ermittlungsstand von einer Detonation eines unbekannten Gegenstandes auszugehen. Um die Ursache zu klären wurde die Brandfahndung des Kommissariats 13 verständigt, die bereits am Einsatzort die weiteren Ermittlungen übernommen hat.