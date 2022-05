BAD WÖRISHOFEN. Am Mittwochvormittag kam es in Bad Wörishofen zu einem Garagenbrand. Dabei fing ein dort abgestelltes Pkw zu brennen an und zog ein weiteres Auto und einen Motorroller in Mitleidenschaft. Außerdem entstand Sachschaden im Innenbereich der Garage. Die Feuerwehr Bad Wörishofen, die mit ca. 25 Feuerwehrmännern im Einsatz war, konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern. Zudem waren ein Notarzt und ein Rettungsdienstfahrzeug im Einsatz. Beim Versuch, den Brand zu löschen, atmeten der 63-jährige Hauseigentümer sowie ein 31-jähriger helfender Nachbar Rauchgase ein und wurden daher zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurden sie nach einer medizinischen Überprüfung wieder entlassen. Hinweise auf ein Fremdverschulden bei der Brandgeschehen ergaben sich nicht, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 80.000 Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Memminger Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

