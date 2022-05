Medieninformation vom 17.05.2022 Nr. 715

Wie bereits berichtet war am Montag, 16.05.2022, gegen 01:00 Uhr, ein 33-jähriger Kosovare, der in München wohnhaft ist, im Bereich Oberföhring unterwegs. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand geriet er auf der Straße mit mehreren Personen aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Dieser Streit eskalierte schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der der 33-Jährige in der Folge im Bereich des Oberkörpers mehrere Verletzungen mit spitzer Gewalt erlitt.

Die Beteiligten entfernten sich danach und der 33-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Anwohner, der die Auseinandersetzung mitbekommen hatte, verständigte die Polizei. Der 33-Jährige wurde intensivmedizinisch behandelt und notoperiert. Aktuell befindet er sich nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Ermittlungen in dieser Sache wurden vom Kommissariat 11 des Polizeipräsidiums München wegen des Verdachtes eines versuchten Tötungsdeliktes übernommen.

Hier konnte nun zeitnah ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Bei diesem handelt es sich um einen 29-Jährigen mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit, der in München wohnhaft ist. Daraufhin wurde ein Europäischer Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft München I erwirkt und die Zielfahndung des Polizeipräsidiums München beauftragt. Der 29-Jährige konnte schließlich im Laufe des Dienstags, 17.05.2022, am Grenzübergang "Obrezje" in Slowenien nahe der Grenze zu Kroatien festgenommen werden. Er befindet sich nun aufgrund des Europäischen Haftbefehls in Ljubljana (Slowenien) in Haft. Eine entsprechende Auslieferung wurde beantragt.

Tathintergrund sowie Tatmotiv sind aktuell nach wie vor Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Fürkhofstraße und Spilhofstraße (Oberföhring) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.