ALTHEIM (LKRS. LANDSHUT). Am Mittwoch wurde eine tote Person aus der Isar geborgen. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen übernommen.

Ein Zeuge informierte am Mittwochvormittag den Notruf über eine tote Person in der Isar nahe der Staustufe Altheim. Der männliche Leichnam konnte gegen 09:00 Uhr von den Einsatzkräften geborgen werden. Die Ermittlungen zur Klärung der Identität des Verstorbenen sowie zur genauen Bestimmung der Todesursache dauern noch an. Eine Obduktion wurde veranlasst. Den bisherigen Ermittlungen zufolge konnten keine Hinweise auf Gewalteinwirkung oder Fremdverschulden festgestellt werden.

Veröffentlicht am 18.05.2022, 14:25 Uhr