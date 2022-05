Bei der Vermissten handelt es sich um die 15 Jahre alte Mücella Demir. Sie lebt in einem Wohnheim und ist dort in der Nacht zum Dienstag davongelaufen. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen könnte sie sich auf den Weg nach Frankfurt gemacht haben, wo sie bis vor Kurzem gelebt hat. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen führten bislang jedoch nicht zum Auffinden der Vermissten.



Laut einer Betreuerin ist die 15-Jährige 162 cm groß und schlank. Sie hat braune, glatte und aktuell schulterlange Haare. Weiteres, insbesondere zu ihrer Bekleidung, ist derzeit nicht bekannt.



Wer die Vermisste nach ihrem Verschwinden gesehen hat oder Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09721/2020 mit der Polizeiinspektion Schweinfurt in Verbindung zu setzen.