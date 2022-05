TRAUNSTEIN. In den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstag, 14. Mai 2022, wurde einem 21-jährigen auf der Wasserburger Straße in Traunstein das Smartphone geraubt. Der bislang unbekannte Täter flüchtete Richtung Friedhof. Die Kripo Traunstein ermittelt.

Der 21-Jährige war in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 2:40 Uhr zu Fuß entlang der Wasserburger Straße in Traunstein stadtauswärts unterwegs, als auf Höhe des Empfinger Hohlwegs unvermittelt ein Unbekannter aus dem Gebüsch sprang und ihm ein Messer an die Brust hielt. Der Angreifer forderte die Herausgabe des Smartphones, das der Geschädigte die ganze Zeit schon in der Hand hielt. Im nächsten Moment entriss der Unbekannte das geforderte Smartphone und flüchtete mit seiner Beute, einem schwarzen iPhone 12 5G, zu Fuß nördlich Richtung Friedhof.

Der Geschädigte erstattete drei Tage später Anzeige bei der Polizeiinspektion Traunstein. Zuständigkeitshalber werden die weiteren Ermittlungen vom Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein geführt.

Das Raubopfer konnte den Angreifer wie folgt beschreiben: etwa 20 Jahre; ca. 195 cm groß; kräftige Statur; Schwarzafrikaner; auffällige Frisur mit Rasta-Zöpfen und nackenlangen, krausen Haaren; dunkle Kleidung, kariertes Hemd unter der Jacke; an beiden Händen trug der Täter an den jeweiligen vier Fingern auffällige, silberne Ringe.

Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 750 Euro beziffert. Die Kripo Traunstein bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem nächtlichen Raub geben können, sich unter der Telefonnummer 0861 / 9873-0 zu melden.