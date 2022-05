0960 – Raubüberfall auf Geldinstitut – Nachtrag: Täter festgenommen

- - -in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg- - -

Mit Pressebericht Nr. 0864 vom 05.05.2022 berichteten wir folgendes: Bärenkeller - Am Donnerstag, den 05.05.2022, betrat ein bis dato unbekannter Mann gegen 09:15 Uhr eine Bankfiliale in der Wertinger Straße und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Nachdem ihm dieses durch die Angestellten der Bank ausgehändigt wurde, floh der Mann...

ab hier neu:

Bei dem dringend Tatverdächtigen handelt es sich um einen 23-jährigen türkischen Staatsangehörigen aus Augsburg, der am gestrigen Montag (16.05.2022) gegen Mittag in Oberhausen von Beamten der Kripo Augsburg festgenommen wurde.

Nach Auswertung von entsprechendem Spurenmaterial kamen die Ermittler dem 23-Jährigen auf die Spur und konnten ihn widerstandslos dingfest machen. Der Mann ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Besonders dreist ist jedoch, dass er im Jahr 2015 schon einmal die gleiche Bankfiliale überfallen hatte. Damals wurde er wegen schwerer räuberischer Erpressung zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt.

Der Festgenommene wurde heute (17.05.2022) dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Haftbefehl wegen schweren Raubes erließ und in Vollzug setzte. Der Täter sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Im Hinblick auf die noch laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Auskünfte zu dem Fall gegeben werden.

0952 – Streit mit Messer ausgetragen: Nachtragsmeldung

(zur gestrigen gleichlautenden Pressemeldung Nr. 0952)

- - -in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg- - -

Der 31-jährige Messerstecher wurde gestern Nachmittags (16.05.2022) dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt, Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung und setzte ihn in Vollzug. Der Täter wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

0962 – Ohne Fremdbeteiligung: Gestürzte Radlerin

Innenstadt – Am gestrigen Montag verlor eine 17-jährige Fahrradfahrerin vor einer Schule in der Hallstraße offenbar die Kontrolle über ihren Fahrradlenker und stürzte alleinbeteiligt zu Boden. Dabei stieß das Griffende des Lenkers in den Bauchbereich, außerdem entstanden durch den Sturz Schürfwunden an einem Knie. Ein Rettungswagen versorgte die 17-Jährige noch vor Ort und brachte sie vorsorglich ins Klinikum. Nach jetzigem Stand wurde die junge Frau leicht verletzt. An ihrem Rad entstand Sachschaden von etwa 200 Euro.

0963 – Kfz-Delikte

Firnhaberau – Offenbar in der Nacht vom 15./16.05.2022 (So./Mo.) wurde ein am Hubertusplatz (im Bereich der 10er Hausnummern) abgestellter grauer Audi A5 an der Beifahrerseite über beide Autotüren verkratzt. Der dabei angerichtete Schaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro.



Lechhausen – Gestern (16.05.2022), im Zeitraum zwischen 17.00 – 17.15 Uhr, wurde ein in der Meraner Straße (auf dem Kaufland Parkplatz) geparkter weißer Hyundai an der rechten Fahrzeugseite angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den hinterlassenen Schaden in Höhe von rund 1.200 Euro zu kümmern.

Hinweise zu beiden Delikten bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.