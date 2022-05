Inhalt:

715. Versuchtes Tötungsdelikt – Oberföhring

716. Motorradfahrer verstirbt an den Folgen eines Sturzes – Nymphenburg

-siehe Medieninformation vom 05.05.2022, Nr. 642

717. Raub – Laim

718. Zwei Betriebsunfälle auf Baustellen – Haidhausen und Schwabing

719. Renitenter Ladendieb – Pasing

720. Terminhinweis:

Belobigung von mehreren Bürgern i. S. falsche Polizeibeamte durch die Münchner Polizei

715. Versuchtes Tötungsdelikt – Oberföhring

Am Montag, 16.05.2022, gegen 01:00 Uhr, war ein 33-jähriger Kosovare, der in München wohnhaft ist, im Bereich Oberföhring unterwegs. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand geriet er auf der Straße mit mehreren Personen aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Dieser Streit eskalierte schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der der 33-Jährige in der Folge im Bereich des Oberkörpers mehrere Verletzungen mit spitzer Gewalt erlitt.

Die Beteiligten entfernten sich danach und der 33-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht. Ein Anwohner, der die Auseinandersetzung mitbekommen hatte, verständigte die Polizei. Der 33-Jährige wurde intensivmedizinisch behandelt und notoperiert. Aktuell befindet er sich nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Ermittlungen in dieser Sache wurden vom Kommissariat 11 des Polizeipräsidiums München wegen des Verdachtes eines versuchten Tötungsdeliktes übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Fürkhofstraße und Spilhofstraße (Oberföhring) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

716. Motorradfahrer verstirbt an den Folgen eines Sturzes – Nymphenburg

-siehe Medieninformation vom 05.05.2022, Nr. 642

Wie bereits berichtet, fuhr am Donnerstag, 05.05.2022, gegen 01:45 Uhr, ein 63-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Piaggio Kraftrad auf der Menzinger Straße stadtauswärts. Auf Höhe der Dall`Armistraße kam der Motorradfahrer aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einer Grundstücksmauer.

Durch den Sturz wurde der 63-Jährige schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst zur stationären medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Montag, 16.05.2022, verstarb der 63-Jährige anhand seiner schweren Verletzungen.

Die Münchner Verkehrspolizei führt weiterhin die Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

717. Raub – Laim

Am Montag, 16.05.2022, gegen 21:30 Uhr, wurde ein 64-Jähriger mit Wohnsitz in München auf der Straße von einem ihm unbekannten Mann um Feuer für Zigaretten gefragt.

Nachdem der 64-Jährige angab, kein Feuer zu haben, griff der unbekannte Täter an dessen beide Halsketten und riss daran. Hierdurch erlitt der 64-Jährige am Hals und am Arm diverse Prellungen und Schürfwunden. Der Täter riss die Ketten auseinander und flüchtete zu Fuß in Richtung Agnes-Bernauer-Straße.

Der 64-Jährige verständigte daraufhin die Polizei über den Notruf 110. Eine eingeleitete Sofortfahndung blieb erfolglos.

Der Wert der erbeuteten Ketten beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, südeuropäische Erscheinung (vermutlich Rumäne oder Bulgare), schlanke Figur, kurze dunkelbraune Haare und Vollbart; er trug dunkle Bekleidung

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Stöberlstraße, Agnes-Bernauer-Straße und Gotthardstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

718. Zwei Betriebsunfälle auf Baustellen – Haidhausen und Schwabing

Fall 1:

Am Montag, 16.05.2022, gegen 11:50 Uhr, stürzte ein 32-jähriger Bauarbeiter aus bislang nicht geklärter Ursache in eine Baugrube einer Baustelle in der Kirchenstraße (Haidhausen). Ein Kollege alarmierte sofort den Rettungsdienst. Nach medizinischer Erstversorgung am Unfallort wurde der Mann zur weiteren Abklärung möglicher Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Fall 2:

Am Montag, 16.05.2022, wurde ein 38-jähriger Bauarbeiter von rutschenden Elementen auf einem Dachgerüst in der Karl-Theodor-Straße (Schwabing) eingeklemmt. Ein Mitarbeiter rief den Notruf, woraufhin die Rettungskräfte den Verletzten am Unfallort medizinisch erstversorgen konnten, bevor er in ein Krankenhaus transportiert wurde.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte und Betriebsunfälle) hat in beiden Fällen die Ermittlungen zum jeweiligen Unfallhergang übernommen.

719. Renitenter Ladendieb – Pasing

Am Montag, 16.05.2022, gegen 18:40 Uhr, bediente sich ein 48-Jähriger mit Wohnsitz in München an der Obsttheke eines Supermarktes in Pasing und verließ den Laden ohne die Ware zu bezahlen.

Ein 35-jähriger Mitarbeiter des Supermarktes bemerkte den Diebstahl und forderte den Mann auf, stehen zu bleiben. Der Mitarbeiter wurde unterstützt von zwei Kollegen (60 und 23 Jahre), da der Ladendieb nicht stehen blieb, um die Ware herauszugeben.

In der Folge mussten die drei Mitarbeiter den Tatverdächtigen festhalten, da dieser unkontrolliert und ziellos um sich schlug und sich aus den Griffen der Supermarkt-Angestellten zu befreien versuchte. Parallel dazu wurde die Polizei verständigt.

Als die Beamten eintrafen, hatte sich der 48-jährige Ladendieb bereits beruhigt und die Ware an den 35-jährigen Angestellten herausgegeben. Den Moment der Übergabe von den Mitarbeitern an die Polizeibeamten nutzte der Tatverdächtige, um die Obststücke wieder an sich zu reißen. Er wurde durch die eingesetzten Beamten mittels körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und gefesselt. Hierbei leistete er Widerstand, wodurch die beiden Beamten leicht verletzt wurden.

Der 48-Jährige wurde wegen räuberischen Diebstahls sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

720. Terminhinweis:

Belobigung von mehreren Bürgern i. S. falsche Polizeibeamte durch die Münchner Polizei wer

Im Rahmen der Präsenz-Presserunde im Medienzentrum des Polizeipräsidiums München in der Augustiner Straße 2, werden am

Donnerstag, 19.05.2022, um 11:30 Uhr,

mehrere Bürger (sowohl angerufene Personen als auch Zeugen) durch den Leiter der AG Phänomene für ihr besonders umsichtiges Verhalten bei einer Vielzahl von Fällen falscher Polizeibeamte belobigt.

Durch ihr Verhalten konnte die Vollendung von mehreren Taten verhindert sowie Festnahmen vollzogen werden.

Alle anwesenden Personen stehen für Fragen der Medienvertreter zu Verfügung.