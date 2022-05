FREISING Ein bislang unbekannter Mann trat am Samstag, 14.05.2022, einer 57-jährigen Frau am Pullinger Weiher in Freising als Exhibitionist gegenüber.

Die Kriminalpolizei Erding führt die Ermittlungen.

Um kurz nach 16:00 Uhr war die 57-jährige Freisingerin mit ihrem Stand Up Paddle Board auf dem See, als sie den bisher unbekannten Tatverdächtigen am Ufer des Nordstrands bei der Acheringer Straße bemerkte. Der Mann entkleidete sich und manipulierte offenkundig an seinem Glied.

Die Frau verständigte zeitnah die Polizei. Eine polizeiliche Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief jedoch ohne Ergebnis.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

männlich

ca. 45 Jahre alt

kräftige Statur

kurze Haare

Vollbart

trug eine Sonnenbrille, dunkelblaue Shorts, graues Shirt

Die Kriminalpolizei Erding bittet in diesem Zusammenhang Personen, die Hinweise zu dem beschriebenen Sachverhalt oder dem Tatverdächtigen geben können, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 08122/968-0 in Verbindung zu setzen.