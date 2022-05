NÜRNBERG. (609) Seit Montagnachmittag (16.05.2022) wird der 81-jährige Jochen H. aus dem Nürnberger Stadtteil Langwasser vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.



Jochen H. war am Montagnachmittag zusammen mit seiner Ehefrau im Franken-Center in der Glogauer Straße in Nürnberg unterwegs. Gegen 15:30 Uhr verloren sich die beiden im Untergeschoss aus den Augen. Jochen H. konnte bislang auch nicht zuhause angetroffen werden.

Es ist nicht auszuschließen, dass Jochen H. orientierungslos im Nürnberger Stadtgebiet unterwegs ist und sich möglicherweise in hilfloser Lage befindet.

Jochen H. wird wie folgt beschrieben:

81 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlanke Statur, graue Haare. Der Vermisste war zuletzt mit einer blauen Jeans, einer dunkelblauen Weste, dunklen Schuhen und einer dunkelblauen Schirmmütze bekleidet. Jochen H. führte einen dunkelblauen Rollator mit Korb mit sich.

Personen, welche den Vermissten angetroffen haben, oder Hinweise auf den Aufenthaltsort geben können, werden dringend gebeten sich mit der Polizei unter dem Polizeinotruf 110 in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Petzold / bl