Regensburg. Ein handfester Streit am frühen Sonntagmorgen (15. Mai 2022, gegen 04:00 Uhr) in der Regensburger Innenstadt endete für zwei Männer in der Notaufnahme.

Aus noch unbekannter Ursache gerieten ein 27-Jähriger und ein 42-Jähriger im Bereich der Grasgasse aneinander. Beide Kontrahenten gingen während des Streits aufeinander los. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung bekam der 27-Jährige eine Flasche gegen den Kopf, welche zerbrach. Dem jungen Mann wurden dabei Schnittverletzungen an der Hand zugefügt. Der 42-Jährige Kontrahent wurde ebenfalls verletzt. Dieser erlitt durch Fußtritte eine Kopfplatzwunde.

Die alkoholisiserten Streithähne wurden mit dem Krankenwagen in Regensburger Krankenhäuser verbracht und dort medizinisch versorgt.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Körperverletzung übernommen. Sie bittet in diesem Zusammenhang Personen, die Angaben zu der Auseinandersetzung machen können, sich unter der 0941/506-2888 zu melden.