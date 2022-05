B85/NEUDROSSENFELD, LKR. KULMBACH. Der Fahrer eines Fords geriet am Montagnachmittag auf der B85 in den Gegenverkehr. Er starb noch an der Unfallstelle, nachdem er frontal mit einem Holztransporter kollidiert war.

Der 37-Jährige fuhr zunächst gegen 14.30 Uhr mit seinem Ford auf der B85 in Richtung Kulmbach. Aus bislang unklarer Ursache geriet er kurz nach der Abzweigung Schwingen mit seinem Wagen auf die Gegenspur. Ein entgegenkommender Holztransporter konnte den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal und mit erheblicher Wucht. Der 37-Jährige aus Kulmbach war sofort tot. Auch der 52-jährige Lastwagenfahrer wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizisten aus Kulmbach sind derzeit mit der Unfallaufnahme beschäftigt. Die Beamten werden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth durch einen Unfallsachverständigen unterstützt.

Die B85 ist im betroffenen Teilstück weiterhin voll gesperrt. Aufgrund der schwierigen Bergungsarbeiten und der Tatsache, dass erst die Holzstämme umgeladen werden müssen, wird sich die Sperrung noch bis mindestens Mitternacht hinziehen. (Stand: 18 Uhr)