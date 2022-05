TÜRKHEIM. Am Abend des 16.05.2022 kam es auf der Staatsstraße 2015 bei Türkheim zu einem Unfall mit einem Lkw mit 40 Tonnen und einem Pkw. Der 84-jährige Pkw Fahrer kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst in den Lkw. Der Lkw stand auf einer Parkfläche neben der Staatsstraße. Ersthelfer befreiten den Herrn aus dem Fahrzeug. Kurz danach brach im Motorraum des Pkw Feuer aus. Bei Eintreffen der Rettungskräfte standen Lkw und Pkw in Flammen. Die Feuerwehr Türkheim konnte den Brand nach wenigen Sekunden unter Kontrolle bringen. Am Pkw entstand Totalschaden. Der Lkw war zumindest nicht mehr fahrbereit. Der Schaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich. Die Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Bergung der Fahrzeuge dauert immer noch an. Der Unfallverursacher wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. (PI Bad Wörishofen)