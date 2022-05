MARKT INDERSDORF, OT LANGENPETTENBACH, LKR. DACHAU Da der zwischenzeitliche Verbleib einer 17-Jährigen nach einer Fahnenweihe Fragen aufwirft, schließt die Polizei auch ein Sexualdelikt nicht aus. Die Ermittler bitten daher eventuelle Zeugen, sich zu melden.

Das Mädchen hatte sich am gestrigen Sonntag seit den Vormittagsstunden auf einem Fest in Langenpettenbach aufgehalten und dort auch größere Mengen Alkohol konsumiert. In den frühen Abendstunden erwachte die 17-Jährige dann mehrere Hundert Meter vom Festplatz entfernt auf einem Feld liegend. Die junge Frau verspürte Schmerzen im Unterleib und stellte fest, dass Teile ihrer Kleidung verschoben waren.

Vermutlich alkoholbedingt hat die Jugendliche jedoch derzeit keine Erinnerung an die Stunden zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen, auch zu einem möglichen Sexualdelikt, übernommen.

Besucher des Festes, denen das 17-jährige Mädchen aufgefallen ist, wie sie – möglicherweise in Begleitung - die Festwiese verlassen hat oder die die schlafende Jugendliche auf dem Feld bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141-6120 in Verbindung zu setzen.