STEGAURACH, LKR. BAMBERG. Schwere Kopfverletzungen erlitt am Freitagmittag eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall mit einem Schulbus. Die Polizei Bamberg-Land bittet um Zeugenhinweise.

Am Freitagmittag, gegen 11.50 Uhr, befuhr die 35-jährige Fahrradfahrerin die Staatsstraße St2276 von Mühlendorf kommend in Richtung Stegaurach. Den parallel zur Staatsstraße verlaufenden Radweg benutzte die 35-Jährige nicht. Der 65-jährige Fahrer eines Schulbusses war zu diesem Zeitpunkt ohne Fahrgäste unterwegs und fuhr in gleicher Richtung hinter der Radfahrerin. Etwa 200 Meter nach dem Ortsausgang Mühlendorf kollidierte der Schulbus mit der Frau. Die 35-Jährige wurde von ihrem Rad geschleudert und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Liegen. Sie wurde wenig später mit schweren, lebensgefährlichen Kopfverletzungen ins Klinikum Bamberg eingeliefert.

Wie sich vor Ort feststellen ließ, trug die Radfahrerin zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Der Fahrer des Schulbusses wurde nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 3.000 Euro.

Wie es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Unfallbeteiligten kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste die Staatsstraße für etwa 5 Stunden für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Ortschaft Hartlanden umgeleitet. Die Staatsanwaltschaft Bamberg ordnete zur Klärung des Unfallhergangs unter anderem die Hinzuziehung eines externen Gutachters an, welcher die polizeiliche Unfallaufnahme vor Ort unterstützte.

Die Polizei Bamberg bittet nun um Zeugenhinweise. Wer konnte den Verkehrsunfall am Freitag, 13. Mai 2022, um etwa 11.50 Uhr beobachten? Hinweise nimmt die Polizei Bamberg-Land unter der Tel.-Nr. 0951/9129-310 entgegen.