0951 – Fahndung nach Einbrecher – Nachtrag: Täter festgenommen

- - -in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg- - -

Mit Pressemeldung Nr. 0845 vom 02.05.2022 berichteten wir folgendes: Einem bis dato unbekannten Mann werden durch die Kriminalpolizei Augsburg über 100 Einbrüche im Großraum Augsburg vorgeworfen. Der Täter verschaffte sich hierbei die letzten Jahre über gewaltsamen Zutritt zu verschiedenen gewerblichen Objekten wie z. B. Gaststätten, Verkaufsbuden oder Vereinsheimen und entwendete hier Waren und Bargeld....

ab hier neu:

Am Freitag (13.05.2022) gegen 23.20 Uhr gelang es Beamten der Kripo Augsburg den Gesuchten in einem Versteck in Stätzling aufzuspüren und festzunehmen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 51-jährigen Rumänen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Der Mann wurde am vergangenen Samstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der 51-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er nun in Untersuchungshaft sitzt.

0952 – Streit mit Messer ausgetragen: Täter in Haft

- - -in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg- - -

Pfersee – Am gestrigen Sonntag (15.05.2022) kurz vor 08.00 Uhr wurde die Polizeieinsatzzentrale über Notruf von einer Bedrohungslage unter Verwendung eines Messers in der Paul-Heyse-Straße informiert. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreifen konnten in einer Wohnung an der angegebenen Tatörtlichkeit insgesamt fünf Personen festgestellt werden, eine davon mit blutender Verletzung. Wie sich herausstellte, war ein 31-jähriger Staatenloser mit einem 30-jährigen Syrer in Streit geraten, in dessen weiteren Verlauf der 31-Jährige mit einem Messer auf seinen Kontrahenten einstach und diesem u. a. eine tiefe Schnittwunde am linken Oberarm zufügte. Der Geschädigte wurde anschließend vom Rettungsdienst in die Uniklinikum gefahren, wo die nicht lebensgefährliche Verletzung anschließend medizinisch versorgt wurde.

Der Messerstecher wurde festgenommen und in den Polizeiarrest eingeliefert. Ein Alkoholtest beim Beschuldigten verlief negativ, eine Blutentnahme wurde dennoch angeordnet, da er angab, berauschende Mittel eingenommen zu haben. Die anderen drei Personen wurden nach der Identitätsfeststellung wieder entlassen, da diese ersten Ermittlungen zufolge nicht an der Tathandlung beteiligt waren. Die Kripo Augsburg hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu dem bislang noch nicht bekannten Tatmotiv übernommen.

Der 31-Jährige wird im Laufe des heutigen Nachmittags (16.05.2022) dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt, da die Staatsanwaltschaft Augsburg einen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung beantragt hat.

0953 – Einbruchsgeschehen

Oberhausen – Vergangenes Wochenende (13. – 15.05.2022) wollte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Flurstraße (im Bereich der 40er Hausnummern) verschaffen. Er scheiterte aber offenbar an der mehrfach verschlossenen Wohnungstüre, hinterließ dabei allerdings einen Schaden von über 100 Euro.



Oberhausen – Im Zeitraum vom 14.05.2022, 13.00 Uhr bis 15.05.2022, 18.30 Uhr schlugen ein oder mehrere Täter die Türscheibe an einer Lagerhalle in der Zollernstraße 29 ein. Im Anschluss entwendeten der oder die Täter elf darin gelagerte neue Fernseher der Marke Philips im Wert von mehreren tausend Euro. Die dazugehörigen Wandhalterungen wurden ebenfalls entwendet. Die entwendeten Gerätschaften waren eigentlich dafür vorgesehen in Krankenzimmern des in der Nähe gelegenen Krankenhauses verbaut zu werden. Der Gesamtdiebstahlschaden konnte vom Geschädigten noch nicht genau beziffert werden. Der Sachschaden hingegen, der bei dem Einbruch hinterlassen wurde, beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Hinweise zu beiden Fällen erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

0954 – Auto beschädigt

Hochzoll – Am gestrigen Sonntag (15.05.2022) stellte der Fahrzeugbesitzer seinen Pkw gegen 16.30 Uhr unbeschädigt am Kuhseeparkplatz in der Oberländer Straße ab. Als er gegen 21.50 Uhr wieder losfahren wollte, stellte er eine gesplitterte Heckscheibe fest. Der Sachschaden dürfte bei etwa 500 Euro liegen.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

0955 – Unfallfluchten

Hochzoll – Im Zeitraum vom 13.05.2022, 17.30 Uhr bis 14.05.2022, 19.00 Uhr (Fr./Sa.) wurde ein am rechten Fahrbahnrand der Lechrainstraße (Höhe Hausnummer 2) geparkter schwarzer Ford Mondeo am linken Außenspiegel angefahren. Der unbekannte Unfallverursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Lechhausen – Offenbar in der Nacht vom 14./15.05.2022 (Sa./So.) wurde ein in der Schillstraße (Höhe Hausnummer 8) geparkter Smart angefahren. Der Schaden hier beläuft sich auf rund 800 Euro.

Hinweise zu beiden Fällen bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.