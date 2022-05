Inhalt:

706. Größerer Polizeieinsatz aufgrund eines verdächtigen Gegenstandes – Isarvorstadt

707. Person verstirbt nach Sportveranstaltung – Garching

siehe Medieninformation vom 15.05.2022, Nr. 704

708. Sexualdelikt; ein Tatverdächtiger festgenommen – Brunnthal

709. Einbruch in Wohnung – Untersendling

710. Einbruch in Einfamilienhaus – Harlaching

711. Einbruch in Gaststätte – Berg am Laim

712. Brandfall – Schwabing

713. Größerer Polizeieinsatz nach Waffendelikt – Neuried

Am Sonntag, 15.05.2022, gegen 11:15 Uhr, informierte ein 43-Jähriger mit Wohnsitz in München den Polizeinotruf 110 über einen waffenähnlichen Gegenstand, welchen er im Bereich des Müllhauses eines Mehrfamilienhauses in der Tumblinger Straße aufgefunden hätte.

Im Rahmen einer ersten Sichtung des Gegenstandes durch Polizeibeamte konnte ein waffenähnlicher Gegenstand mit blinkenden LED-Signalen und Drähten festgestellt werden. Aufgrund dessen wurden weiteren Streifenbesatzungen hinzugezogen und der Auffindeort weiträumig abgesperrt.

Der Gegenstand wurde im weiteren Verlauf unter Beteiligung eines Diensthundes sowie sprengstoffkundiger Beamter in Augenschein genommen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass es sich um eine selbstgebaute und funktionsunfähige Waffenattrappe aus Pappe und Holz handelte. Diese war schwarz lackiert worden und wurde vermutlich im Bereich „Cosplay“ genutzt.

In der Folge wurden die Absperrungen aufgehoben und die Waffenattrappe entsorgt.

Wie bereits berichtet, fand am Samstagabend, 14.05.2022, eine Sportveranstaltung (Boxkampf) in einem Gebäude am Bürgerplatz in Garching statt.

Dabei ergab sich bei einem 38-jährigen teilnehmenden Sportler mit Wohnsitz in Landkreis München eine medizinische Notfallsituation. In der Folge sicherten Polizeibeamte die notfallmedizinische Behandlung vor Ort ab. Der 38-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

In den Nachmittagsstunden des Sonntag, 15.05.2022, wurde die Münchner Polizei durch das Krankenhaus darüber unterrichtet, dass der 38-Jährige verstorben sei.

Die Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 13 (Branddelikte und Betriebsunfälle) geführt.

708. Sexualdelikt; ein Tatverdächtiger festgenommen – Brunnthal

Am Sonntag, 15.05.2022, gegen 20:30 Uhr, befanden sich ein 10- und ein 12-Jähriger, beide mit Wohnsitz im Landkreis München, im Bereich einer Sportanlage in Brunnthal. Im Rahmen eines Fußballspiels näherte sich ein zunächst unbekannter Mann und sprach die Kinder in sexualisierter Art und Weise an. Des Weiteren berührte dieser die Kinder unsittlich.

Ein ebenfalls an der Sportanlage anwesender 36-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München, konnte die Tathandlung wahrnehmen und verständigte daraufhin unmittelbar den Polizeinotruf 110. Des Weiteren hielt der 36-Jährige den Mann bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest.

In der Folge konnte der Tatverdächtige, ein 44-Jähriger mit Wohnsitz in München festgenommen werden. Er wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 17 (Sexualisierte Gewalt gegen Kinder) geführt.

709. Einbruch in Wohnung – Untersendling

Am Samstag, 14.05.2022, zwischen 16:40 Uhr und 20:30 Uhr, drangen ein oder mehrere unbekannte Täter oder Täterinnen gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein.

In der Wohnung wurden offensichtlich sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Der oder die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck in Höhe von mehreren Tausend Euro und entfernten sich im Anschluss unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Siegenburger Straße und Westpark (Untersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

710. Einbruch in Einfamilienhaus – Harlaching

Am Samstag, 14.05.2022, drangen ein oder mehrere unbekannte Täter oder Täterinnen, zwischen 14:30 Uhr und 21:00 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein.

In der Folge wurden mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Unter Mitnahme von Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro verließen die Täter die Tatörtlichkeit und entfernten sich unerkannt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Geiselgasteigstraße und Seybothstraße (Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

711. Einbruch in Gaststätte – Berg am Laim

Am Sonntag, 15.05.2022, zwischen 02:00 Uhr bis 19:30 Uhr, wurde eine Gaststätte von einem oder mehreren unbekannten Tätern gewaltsam geöffnet.

Im weiteren Verlauf wurden im Gastraum zwei Spielautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld in Höhe von mehr als tausend Euro entwendet. Der oder die Täter entfernten sich anschließend unerkannt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ampfingstraße und Berg-am-Laim-Straße (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

712. Brandfall – Schwabing

Am Sonntag, 15.05.2022, wurden der Polizeinotruf 110 sowie die Feuerwehr von Bewohnern eines Mehrfamilienhauses über einen Brand im Bereich einer dortigen Wohnung informiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte ein Balkonbrand festgestellt werden, der sich bereits auf den Balkon der darüber liegenden Wohnung ausgebreitet hatte.

Der Brand wurde im weiteren Verlauf durch die Feuerwehr gelöscht. Sämtliche Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf mehrere zehntausend Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) geführt.

713. Größerer Polizeieinsatz nach Waffendelikt – Neuried

Am Samstag, 14.05.2022, gegen 23:00 Uhr, verständigten Anwohner im Bereich der Ammerseestraße in Neuried den Polizeinotruf 110. Hierbei teilten sie mit, dass zwei männliche Personen aus einem geparkten Fahrzeug ausgestiegen wären und sich mit einer Langwaffe, die in einer Decke eingewickelt gewesen wäre, in Richtung einer Wohnsiedlung im Bereich der Ammerseestraße begeben hätten.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten schließlich zu einem 43-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München sowie einem 64-jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Cuxhaven. Beide Personen an der Wohnadresse des 43-Jährigen angetroffen werden. Auch die Waffe konnte dort aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Nach ersten Ermittlungen handelt es sich um ein erlaubnispflichtiges Luftgewehr ohne Kennzeichnung. Eine entsprechende Erlaubnis konnte der 43-Jährige nicht vorweisen.

Der 43-Jährige wurde wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Nach Abschluss der polizeilichen Sachbearbeitung wurde er wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Kriminalpolizei übernommen.