0935 - Diebstahl von Arbeitsmaschinen

Hochzoll - In der Nacht von Donnerstag, 17:00 Uhr, auf Freitag, 06:30 Uhr, wurde an einem VW Transporter, der in der Trettachstraße auf Höhe der Hausnummer 20 abgestellt war, die hintere Seitenscheibe eingeschlagen und mehrere Bohrmaschinen und ein Akkustrahler entwendet. Der Wert der Maschinen beläuft sich auf etwa 7000 Euro.

Die Koffer der Geräte konnten unweit des Transporters aufgefunden werden.

Die PI Augsburg Ost sucht nun Zeugen unter der Tel. 0821/323-2310.

0936 - Mehrere Pkw beschädigt

Pfersee - Am Freitag (13.05.2022), wurden zwischen 01:30 Uhr und 19:00 Uhr, insgesamt drei Pkw in der Körnerstraße in Pfersee beschädigt.

Die PI Augsburg 6 bittet nun Zeugen, sich unter der der Tel. 0821/323-2610 zu melden.

0937 - Körperverletzung und anschließender Widerstand

Innenstadt - Am Samstag (14.05.2022), gegen 01:10 Uhr, kam es in einer Diskothek in der Maximilianstraße zu einer Streitigkeit zwischen einem 42-Jährigen und einem bislang unbekannten Mann. Der 42-Jährige ging unvermittelt auf den Türsteher los, der die Streitigkeit schlichten wollte und verpasste diesem einen Kopfstoß.

Daraufhin wurde der Mann durch mehrere Türsteher bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Beamten wurden sofort von dem 42-Jährigen beleidigt und bedroht.

Aufgrund seines aggressiven Verhaltens und seiner Alkoholisierung sollte der Mann in den Polizeiarrest gebracht werden. Er weigerte sich jedoch in das Polizeifahrzeug zu steigen und versuchte schließlich nach einem Beamten zu treten.

Im Polizeiarrest verweigerte der 42-Jährige zunächst einen Alkoholtest, später ergab dieser einen Wert von mehr als 2,3 Promille. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstand, Bedrohung und Beleidigung.

0938 - Betrunkener greift anderen an

Innenstadt - Am 14.05.2022, gegen 02:25 Uhr, befand sich ein 41-Jähriger in einer Bar in der Spitalgasse. Er begab sich aufgrund seiner Alkoholisierung vor die Bar, um frische Luft zu schnappen.

Kurze Zeit später kam ein 24-Jähriger ebenfalls aus der Bar, sprang den 41-Jährigen unvermittelt an und biss diesen mehrfach in den Arm und in den Bauch. Daraufhin wehrte sich der Angegriffene und es kam zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Mehrere Zeugen konnten den Vorfall beobachten.

Der 24-Jährige zog sich bei der Auseinandersetzung eine Platzwunde am Auge und eine Beule am Kopf zu. Er wurde zur Abklärung der Verletzungen ins Uniklinikum Augsburg gebracht.

Der 41-Jährige, der nur leichte Blessuren davontrug, gab an, sich selbst zu einem Arzt zu begeben.

0939 - Schaufensterscheibe eingeschlagen

Innenstadt - Am Samstag (14.05.22) konnte ein Mitteiler gegen 01:20 Uhr beobachten, wie ein 18-jähriger Mann, der in Begleitung einer weiblichen Person war, eine Schaufensterscheibe in der Karlstraße mit seinem Fuß eintrat. Anschließend liefen die beiden Personen davon.

Bei einer sofortigen Fahndung nach dem Täter durch die Polizei, konnte dieser in der Schönfelder Gasse unter einem Pkw liegend festgestellt werden. Der 18-Jährige klagte dabei über Schmerzen am Fuß, an dem Schnittverletzungen vorhanden waren.

Der junge Mann wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Sachschaden an der Schaufensterscheibe beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Scheibe wurde im Anschluss durch die Feuerwehr verschalt.

0940 - Hausverbot missachtet

Innenstadt - Am Samstag (14.05.22), gegen 02:35 Uhr, hielt sich ein 18-Jähriger im Eingangsbereich einer Kneipe im Barthshof auf. In dieser hatte er jedoch wenige Tage zuvor ein Hausverbot ausgesprochen bekommen. Als er aufgefordert wurde, das Gebäude zu verlassen, zeigte sich der junge Mann aggressiv und uneinsichtig, verließ jedoch letztlich die Kneipe. Durch eine Polizeistreife konnte der 18-Jährige im Nahbereich angetroffen werden, hier zeigte er sich weiter uneinsichtig und gab an, in die Kneipe zurückkehren zu wollen, um jemanden zu schlagen. Da er sich weiterhin nicht von seinem Vorhaben abbringen ließ, wurde der Mann in den Polizeiarrest gebracht.

Hier beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten und schlug anschließend mehrfach seinen Kopf gegen die Wand. Da er sein Tun fortsetzte wurde er schließlich durch den Rettungsdienst ins Bezirkskrankenhaus Augsburg gebracht. Auch hier leistete der 18-Jährige Widerstand und beleidigte die Beamten.

Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Widerstand, Beleidigung und Hausfriedensbruch.

0941 - Aggressiver Mann leistet Widerstand

Göggingen - Der 25-jährige Beschuldigte wurde am Sonntag (15.05.22), gegen 01:00 Uhr von einem Securitymitarbeiter aus einer Diskothek in der Maximilianstraße gebracht, da er sich sehr aggressiv gegenüber anderen Gästen und dem Personal verhielt.

Da der Mann sich nicht beruhigte wurde er durch eine Polizeistreife in den Polizeiarrest gebracht. Auf dem Weg verbiss er sich im Oberarm einer Polizeibeamtin, eine Verletzung konnte jedoch durch die Jacke verhindert werden. Vor der Arrestzelle versuchte der 25-Jährige die Beamten „abzuschütteln“ und schlug dabei seine gefesselten Arme wild hin und her.

Währenddessen beleidigte der Mann die Polizeibeamten und bedrohte sie. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Der Mann wird nun wegen Tätlichem Angriff auf Polizeivollzugsbeamte, Widerstand, Beleidigung und Bedrohung angezeigt.