696. Körperverletzungsdelikt; Festnahme eines Tatverdächtigen – Haidhausen

Am Donnerstag, 12.05.2022, gegen 09:55 Uhr, rief ein Mitteiler beim Polizeinotruf 110 an und er teilte mit, dass es in einem Mehrfamilienhaus in der Rosenheimer Straße eine Schlägerei gab und eine Person verletzt am Boden liegen würde. Dazu hatte er einen Tatverdächtigen bemerkt, der sich entfernen würde.

Sofort wurden drei Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt und die Beamten trafen vor Ort auf einen 29-Jährigen mit Wohnsitz in München, der eine Kopfverletzung hatte.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass es in der Wohnung des 29-Jährigen in der Nacht eine Feier gab, an der mehrere Personen teilnahmen und dabei auch Alkohol konsumierten. Aus bislang unbekannter Ursache kam es dort zu einem Streit, bei dem ein 26-Jähriger mit australischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland dem 29-Jährigen mit einem Werkzeug gegen den Kopf schlug und diesen dadurch verletzte.

Die Beamten verständigten den Rettungsdienst, der den 29-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus brachte.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der 26-Jährige kurze Zeit später in der Orleansstraße festgestellt und festgenommen werden. Er wurde wegen einer gefährlichen Körperverletzung angezeigt und am nächsten Tag dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Danach wurde er nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder entlassen.

697. Verkehrsunfall mit Unfallflucht; eine Person verletzt – Neuried

Am Freitag, 13.05.2022, gegen 07:30 Uhr, fuhr ein 53-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg mit einem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg der Kreisstraße M4 von Gauting in Richtung Neuried. Als er die Ein- und Ausfahrt eines dortigen Parkplatzes geradeaus überquerte, wollte zu diesem Moment nach Aussagen von Zeugen ein Pkw von dort auf die Kreisstraße einfahren. Der unbekannte Fahrer gewährte dem Fahrradfahrer die Vorfahrt nicht und der 53-Jährige wich aus. Dabei stürzte er, verletzte sich und verlor das Bewusstsein.

Der Pkw, ein weißer 3er BMW entfernte sich danach von der Unfallstelle, ohne dass der Fahrer seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachkam. Zeugen alarmierten den Notruf und leisteten Erste Hilfe.

Der 53-Jährige wurde danach vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zum flüchtigen weißen Pkw BMW 3er Reihe, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

698. Zusammenstoß von Pkw und Fußgänger; eine Person verletzt – Ludwigsvorstadt

Am Freitag, 13.05.2022, gegen 23:45 Uhr, befand sich ein 26-Jähriger mit Wohnsitz in München zu Fuß am Bavariaring. Plötzlich rannte er über die Fahrbahn.

Dort fuhr zur gleichen Zeit eine 57-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Audi Pkw. Als sie den 26-Jährigen bemerkte, begann sie das Fahrzeug abzubremsen. Es kam noch zu einem Zusammenstoß mit dem 26-Jährigen, bei dem dieser mit dem Kopf gegen die Frontscheibe des Fahrzeuges prallte. Zeugen des Unfalls alarmierten den Notruf.

Der 26-Jährige wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt und danach zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Pkw entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro und er musste danach abgeschleppt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfallablauf aufgenommen.

699. Verkehrsunfall nach Erkrankung einer Pkw-Fahrerin – Schwabing

Am Freitag, 13.05.2022, gegen 14:25 Uhr, alarmierten Zeugen den Polizeinotruf 110 und sie teilten mit, dass ein BMW Pkw am Isarring auf Höhe des Kleinhesseloher Sees gegen die Leitplanke geprallt wäre und die Pkw-Fahrerin akut erkrankt wäre.

Sofort wurden Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes zur Unfallstelle geschickt. Vor Ort trafen sie auf das Fahrzeug und eine 47-jährige Fahrerin mit Wohnsitz in München. Die Mitteilung über eine akute Erkrankung bestätigte sich und diese hatte dazu geführt, dass sie die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte. Sie wurde zur Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pkw, an dem ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro entstanden war, wurde zur Verwahrstelle der Polizei abgeschleppt.

Es kam zu Verkehrsbehinderungen auf dem dortigen Teil des Mittleren Rings, die mehr als eine halbe Stunden andauerten.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

700. Trickdiebstahl durch falschen Handwerker – Isarvorstadt

Am Mittwoch, 11.05.2022, zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Täter an der Wohnungstür einer über 70-Jährigen. Er gab an, dass er aufgrund eines Wasserschadens im Haus die Wasserhähne überprüfen müsse. Daraufhin wurde er in die Wohnung hineingelassen und ging mit der Frau in die Küche und in das Badezimmer. Danach verließ er wieder die Wohnung.

Am nächsten Tag bemerkte die Frau, dass Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro aus ihrer Wohnung fehlte. Vermutlich hat sich während der Überprüfungen im Bad und der Küche ein weiterer Täter unbemerkt in die Wohnung begeben und die Sachen entwendet. Sie informierte die Polizei.

Das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, 170-180 cm groß, mittellange Haare, sprach akzentfrei Deutsch; er trug ein weiß-blaues Hemd und eine schwarze Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Waltherstraße und Maistraße (Isarvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

701. Raub – Berg am Laim

Am Freitag, 13.05.2022, gegen 16:15 Uhr, befand sich eine 83-Jährige mit Wohnsitz in München auf dem Gehweg des Ariboweges, in der Nähe einer dortigen Trambahnhaltestelle. Dort wurde sie unvermittelt von einem bislang unbekannten Täter von hinten nach vorne gestoßen, wodurch sie auf den Boden stürzte. Durch den Sturz wurde sie am Kopf verletzt.

Der unbekannte Täter nahm die Handtasche der Frau an sich (darin befand sich eine Geldbörse mit über hundert Euro Bargeld und ein Mobiltelefon) und entfernte sich zu Fuß in Richtung der Kreillerstraße.

Ein Zeuge des Vorfalls alarmierte den Polizeinotruf. Sofort wurden über fünf Streifen und auch der Rettungsdienst zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Im Rahmen von sofort aufgenommenen umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte kein Täter festgestellt werden. Die Frau wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, schlank; bekleidet mit Jeans und Kapuzenpullover

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Ariboweg an der Trambahnhaltestelle Mutschellestraße (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

702. Radfahrer stürzt, verletzt sich und stirbt nach mehreren Tagen – Obermenzing

Am Dienstag, 10.05.2022, gegen 16.00 Uhr, fuhr ein 85-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der Bauseweinallee. Dort stürzte er ohne Fremdbeteiligung und verletzt sich am Kopf. Nach diesem Vorfall begab er sich nach Hause.

Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich daraufhin in den beiden darauffolgenden Tagen und er verständigte am Donnerstag, 12.05.2022, den Rettungsdienst, der ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Dort ist er am Samstag, 14.05.2022 aufgrund seiner Verletzung verstorben.

Daraufhin wurde die Polizei vom Krankenhaus verständigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

703. Betriebsunfall; eine Person tödlich verletzt – Allach

Am Samstag, 14.05.2022, gegen 17:30 Uhr, befand sich ein 65-Jähriger mit Wohnsitz im Vogtlandkreis im Rahmen seiner Arbeit auf einem Werksgelände in Allach. Er bemerkte, dass ein dortiges elektrisches Metalltor nicht vollständig geschlossen war und wollte die Situation überprüfen. Dabei fiel ein Teil des Tores direkt auf ihn. Ein weiterer Mitarbeiter, der den Vorfall mitbekam, alarmierte den Notruf.

Sofort wurden Streifen der Münchner Polizei sowie Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr zur Örtlichkeit geschickt. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen musste er vor Ort wiederbelebt werden. Diese Maßnahmen konnte nicht erfolgreich beendet werden und der 65-Jährige verstarb vor Ort.

Das Kommissariat 13 (Brände und Betriebsunfälle) hat die Ermittlungen aufgenommen. Dazu wurde ein externer Gutachter mit einer Untersuchung beauftragt.

704. Polizei sichert notfallmedizinische Maßnahmen des Rettungsdienstes ab – Garching

Am Samstagabend, 14.05.2022, gab es eine Sportveranstaltung in einem Gebäude am Bürgerplatz in Garching.

Dabei wurde ein 38-jähriger teilnehmender Sportler mit Wohnsitz im Landkreis München verletzt, woraufhin der Rettungsdienst verständigt wurde. Während der notfallmedizinischen Behandlung vor Ort, wurde die Polizei von den Einsatzkräften des Rettungsdienstes, gegen 23:25 Uhr, zur Unterstützung angefordert, da sie von einer von dem Ereignis emotional betroffenen Personengruppe (ca. 50 Personen) bei ihren Maßnahmen bedrängt und gestört wurden.

Über 15 Streifen der Münchner Polizei wurden zur der Örtlichkeit geschickt und sperrten den Bereich um den Behandlungsort ab. Danach wurde der Verletzte vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus in München gebracht. Auch dort fanden sich bei dem Krankenhausgebäude um die 30 Personen ein und die Polizei musste auch dort die Situation betreuen. Gegen 03:00 Uhr hatten sich alle Personen wieder entfernt.

Die genauen Abläufe während der Sportveranstaltung werden vom Kommissariat 13 (Brände und Betriebsunfälle) noch überprüft.

705. Brand in einem Wohnheim; sechs Personen werden verletzt – Laim

Am Samstag, 14.05.2022, gegen 20:45 Uhr, kam es zu einem Brand im Zimmer eines Wohnheimes in Laim. Zeugen, die den Vorfall mitbekamen, alarmierten den Notruf der Feuerwehr. Daraufhin wurde auch die Polizei informiert.

Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes wurden noch mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Örtlichkeit geschickt, die den Einsatz mit Absperrmaßnahmen unterstützten.

Die Personen, die sich in dem Gebäude befanden, wurden aus dem Haus gebracht und die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Sechs Personen mussten zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.

Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von über 25.000 Euro.

Das Kommissariat 13 (Brände und Betriebsunfälle) hat die Ermittlungen zum Brand, der in einem bewohnten Zimmer begann, aufgenommen.