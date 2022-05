STARNBERG Ein bislang unbekannter Mann trat am Mittwoch (11.05.2022) mehreren Kindern in Starnberg als Exhibitionist gegenüber. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernahm die Ermittlungen.

Gegen 15:05 Uhr bemerkte eine Anwohnerin im Dr.-Sauermann-Weg einen etwa 50-jährigen Mann, der mit vorne heruntergezogener Hose an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Dabei blickte er in Richtung dreier Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren, die sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls im Dr.-Sauermann-Weg aufhielten. Durch die Kinder wurde der Unbekannte gemäß Zeugenaussagen nicht bemerkt. Wenig später fuhr der Mann mit einem Mountainbike in unbekannte Richtung davon.

Der bislang unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 50 Jahre alt, etwa 180 cm groß, kräftige Statur, kurze Haare, unrasiert/3-Tage-Bart, trug eine Sonnenbrille, Fahrradkleidung, eine weiße eng anliegende Hose und führte ein blaues/dunkles Mountainbike mit sich.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kripo unter der Telefonnummer 08141/6120 in Verbindung zu setzen.