AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Wie bereits am Freitagvormittag berichtet fahndet die Polizei Miltenberg nach einem flüchtigen Einbrecher. Möglicherweise hat sich der Tatverdächtige mit einem Zelt auf die Flucht begeben, in dem er sich nun versteckt halten könnte. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.



Der seit Freitagmorgen Gesuchte hat derzeitigen Erkenntnissen nach auf seiner Flucht ein großes, blaues Zelt, das bereits etwas älter aussieht, sowie einen Schlafsack und eine Strandmuschel in der Abteigasse entwendet. Die Polizei Miltenberg vermutet nun, dass er sich in dem Zelt versteckt halten könnte.



Die Bevölkerung wird daher gebeten bei entsprechenden Feststellungen unverzüglich die Polizei unter der Tel. 09371/945-0 oder den Notruf 110 zu kontaktieren.