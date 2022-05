690. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer; eine Person verletzt – Neuried

Am Donnerstag, 12.05.2022, gegen 17.20 Uhr, befuhr eine 80-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad die Staatsstraße 2065 in Richtung München. Hinter ihr befuhr zu diesem Zeitpunkt ein weiterer Radfahrer die Staatsstraße in selber Richtung.

Zur selben Zeit befuhr eine 68-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Honda Pkw die Staatsstraße hinter den beiden Radfahrern und überholte auf Höhe der Straße „Zyllnhard-Geräumt“ ordnungsgemäß die beiden Fahrradfahrer. Während des Überholvorgangs bog die 80-jährige Radfahrerin nach links ab und fuhr dadurch in die rechte Fahrzeugseite des Pkw der 68-Jährigen.

Die 80-Jährige kam daraufhin zu Sturz und verletzte sich schwer (dabei auch mit Kopfverletzungen). Sie trug keinen Fahrradhelm. Auch wenn es gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei das Tragen eines Fahrradhelmes, um Kopfverletzungen zu verhindern oder zu minimieren. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

691. Motorrad kollidiert mit Pkw; eine Person verletzt – Moosach

Am Donnerstag, 12.05.2022, gegen 21:40 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw die Hanauer Straße in Richtung Georg-Brauchle-Ring. Hinter ihm fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Husqvarna Kraftrad ebenfalls die Hanauer Straße Richtung Georg-Brauchle-Ring.

An einer dafür geeigneten Stelle beabsichtigte der 24-Jährige nach derzeitigem Erkenntnisstand mit dem Pkw zu wenden, um die Hanauer Straße in entgegengesetzter Richtung zu befahren. Dies kündigte er mittels Fahrtrichtungsanzeiger an.

Aufgrund des Wendevorgangs des 24-Jährigen bremste der 20-Jährige sein Kraftrad ab und kam hierbei zu Sturz. Während des Sturzes kollidierte der 20-Jährige mit der linken hinteren Seite des Pkw. Der 20-Jährige verletzte sich dadurch schwer und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Hanauer Straße Richtung Pelkovenstraße für eine Stunde gesperrt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

692. Vollendete Betrugsfälle durch Nachrichten über Messenger-Dienst – Gräfelfing und Harlaching

Fall 1:

Im Zeitraum von Mittwoch, 11.05.2022, 18:50 Uhr, bis Donnerstag, 12.05.2022, 18:15 Uhr wurde eine 61-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München durch einen, nach derzeitigem Ermittlungsstand, unbekannten Täter mittels eines Messenger-Dienstes auf ihrem Mobiltelefon kontaktiert. Dabei gab sich der Täter als Sohn der 61-Jährigen aus und bat um die Überweisung ausstehender Rechnungen aufgrund einer finanziellen Notlage.

Mittels mehrerer Überweisungen zahlte die 61-Jährige Beträge in einem niedrigen fünfstelligen Gesamtwert. Nach dem die 61-Jährige den Betrug bemerkte, wandte sie sich an die örtliche Polizeiinspektion und erstattete eine Anzeige.

Fall 2:

Am Donnerstag, 12.05.2022, gegen 16:00 Uhr, kontaktierte ein, nach derzeitigen Ermittlungen, unbekannter Täter einen über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München per Messenger-Dienst auf dessen Mobiltelefon und gab sich als dessen Tochter aus, die in einer Notlage sei. Im weiteren Verlauf forderte der unbekannte Täter aufgrund dieser Notlage den Mann auf, mehrere Überweisungen zu tätigen.

Dies tat er in zwei Fällen und überwies einen mittleren vierstelligen Betrag. Da sich im weiteren Verlauf die echte Tochter meldete, fiel der Betrug auf. Daraufhin meldete sich der über 80-Jährige bei der Polizei.

Die weiteren Ermittlungen in diesen Fällen werden durch das Kommissariat 77 (Betrugsdelikte) geführt.

Präventionshinweis

Die Polizei München warnt vor einer aktuellen Betrugsmasche. Unbekannte Täter nehmen hierbei Kontakt über Messenger-Dienste auf und geben sich als Angehörige aus. Dabei wird regelmäßig angegeben, dass die angezeigte Rufnummer die neue Erreichbarkeit der Angehörigen sei. Im Anschluss wird die Überweisung von Geldbeträgen erbeten, da man sich in einer Notlage befinde.

Bedenken Sie, dass der konkrete Textinhalt abweichen kann.

Verhaltenshinweis:

- Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihren Angehörigen oder kontaktieren Sie diese unter der „alten“ Nummer. Sollten Sie Zweifel an der Identität haben, kontaktieren Sie die Polizei.

- Tätigen Sie keine Überweisung nur auf Grund eines Chatverlaufs.

- Sichern Sie ggf. den Chatverlauf durch Screenshots, da die entsprechenden Nachrichten in der Regel im Nachgang durch die unbekannten Täter gelöscht werden und geben Sie keine weiteren persönlichen Daten preis

Link zur Präventionsseite des Polizeipräsidiums München

693. Versuchter Raub eines Rucksackes – Pasing

Am Donnerstag, 12.05.2022, gegen 08:00 Uhr, meldete sich eine 40-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck beim Polizeinotruf 110 und gab an, dass vor wenigen Minuten zwei unbekannte Täter versuchten ihren Rucksack zu entwenden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war sie zu Fuß in der Ernsbergerstraße unterwegs, als sie von hinten gegen die Schulter gestoßen wurde. Dadurch fiel sie nach vorne zu Boden und verletzte sich. Im weiteren Verlauf zerrte ein unbekannter Täter an ihrem Rucksack, um ihr diesen zu entwenden.

Durch eigene Gegenwehr und laute Hilferufe blieb sie im Besitz des Rucksackes und der Täter ließ von ihr ab. Im Anschluss flüchtete er mit einem Fahrrad in Richtung des Pasinger Bahnhofes. Dabei erkannte die 40-Jährige, dass ein weiterer Täter auf einem eigenen Fahrrad mit vor Ort war und ebenfalls flüchtete.

Die 40-Jährige wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter konnte nicht weiter beschrieben werden.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Ernsbergerstraße, Fußgängerweg zwischen Lortzingstraße, Kaflerstraße und Pasinger Bahnhofsplatz (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, insbesondere Bewohner der umliegenden Häuser, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

694. Körperverletzungsdelikt – Riem

Am Freitag, 13.05.2022, gegen 01:00 Uhr, befand sich nach derzeitigem Ermittlungsstand ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in München mit mehreren Begleitern an der U-Bahnhaltestelle Messestadt Ost. Dort sprach der 23-Jährige nach seinen Angaben eine derzeit unbekannte junge Frau an.

Im weiteren Verlauf kamen zwei unbekannte Männer, die scheinbar die Frau begleitet hatten dazu, und schlugen sofort auf den 23-Jährigen ein. Danach besprühten sie ihn mit einem Reizstoff und liefen davon. Aufgrund dessen folgte ihnen der 23-Jährige. Anschließend wurde er mit einem unbekannten spitzen Gegenstandes durch die beiden unbekannten Täter an mehreren Stellen seines Körpers verletzt. Insgesamt erlitt er vier nicht lebensbedrohliche Stichverletzungen.

Daraufhin begab er sich verletzt zu seiner Wohnung, woraufhin eine Angehörige den Polizeinotruf 110 verständigte. Sofort wurden mehrere Streifen und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur Wohnung geschickt. Eine eingeleitete Fahndung nach den beiden Tätern mit mehr als 15 Streifen führte nicht zum Auffinden der beiden unbekannten Täter. Der 23-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 23 (Gewaltdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die beiden Täter konnten nicht näher beschrieben werden.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des U-Bahnhofes Messestadt Ost und West und Willy-Brandt-Allee (Riem) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

695. Ladendiebstahl mit Bedrohung – Ramersdorf

Am Montag, 09.05.2022, in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 19:15 Uhr, beobachtete ein Mitarbeiter eines Supermarktes in Ramersdorf, wie ein ihm unbekannter Mann mit nicht bezahlter Ware (elektronische Geräte und Lebensmittel im Wert von über 100 Euro) in einem Einkaufswagen das Geschäft verlassen wollte. Aus diesem Grund sprach er den unbekannten Mann an.

Auf Nachfrage konnte der Unbekannte keinen Kassenbeleg vorzeigen. Als der 18-Jährige kurz wegsah, zog der unbekannte Täter daraufhin ein Messer hervor und bedrohte damit den Mitarbeiter. Im Anschluss entfernte sich der Täter aus dem Geschäft, wobei der Einkaufswagen mit der Ware stehen gelassen wurde.

Erst im Verlauf des weiteren Abends wurde die Tat auf einer Polizeiinspektion angezeigt.

Das Kommissariat 61 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlank, helle Haut, sprach nur gebrochen Deutsch, Glatze, keine Brille, Drei-Tage-Bart; er trug weiß-graue Baustellenkleidung von Engelbert und Strauß

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ottobrunner Straße, Innsbrucker Ring und Woferlstraße (Ramersdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.