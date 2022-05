HOFKIRCHEN, LKR. PASSAU. Unter umgestürztem Traktor erdrückt.

Zu einem tragischen Unfall kam es am Donnerstag (12.05.2022) gegen 15:20 Uhr bei Hofkirchen. Ein 66-Jähriger aus dem Gemeindegebiet führte mit seinem Schmalspurschlepper Mäharbeiten in abschüssigem Gelände durch. Ein unter dem langen Gras nicht sichtbares Hindernis brachte den Traktor an der Böschung zum Kippen, als der Fahrer auf dieses auffuhr. Der Mann wurde unter seinem Schlepper eingeklemmt und schwer verletzt. Sofort hinzugerufene Rettungskräfte konnten dem 66-Jährigen nicht mehr helfen, er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der Schmalspurschlepper wurde bei dem Unfall nur geringfügig beschädigt.

Neben einem Großaufgebot an Rettungskräften war auch ein Vertreter der zuständigen Berufsgenossenschaft vor Ort.

Die Kriminalpolizei Passau hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Veröffentlicht: 13.05.2022, 10:57 Uhr