München, Dasing – In der Nacht auf Freitag, 13.05.2022, gegen 02:45 Uhr, wurde in 86453 Dasing, Ortsteil Lindl, in der Laimeringer Straße ein Geldautomat mit Sprengstoff gesprengt.

Die Sachbearbeitung und die weitere Pressearbeit seitens der Polizei wird durch das BLKA übernommen.

Pressemeldung des Bayerischen Landeskriminalamts