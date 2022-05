0926 – Geprellt, geklaut, geflüchtet

Schwenningen - Am 12.05.2022 gegen 00.30 Uhr ließ sich ein 27-Jähriger mit einem Taxi von Günzburg nach Schwenningen zum dortigen Bahnhof bringen. Anstatt den Fahrpreis von knapp 120 Euro zu zahlen, stieg der Passagier aus und flüchtete in Richtung Bahnhof. Dort setzte er sich auf ein dort abgestelltes Kleinkraftrad und flüchtete. Bei der anschließenden Absuche durch Streifenbeamte der PI Dillingen konnte der Fahrer schließlich im Hof eines Anwohners schlafend aufgefunden werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Der 27-Jährige musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen, außerdem erwartet in nun eine Anzeige wegen Betrug und Trunkenheit im Verkehr.

0927 – Spritztour mit Mamas Auto

Kissing - Am 11.05.2022, machten sich ein 14-Jähriger und seine gleichaltrige Freundin mit dem Auto der Mutter des Mädchens auf den Weg in Richtung Ostsee. Dort wollten die Beiden zu dem Vater der 14-Jährigen fahren. Über WhatsApp verschickte der Junge Bilder von sich an Freunde, wie er hinter dem Steuer des Pkw saß. Aufgrund dessen wurde man erst auf den Ausflug der Beiden aufmerksam. Den Schlüssel des Autos nahmen sich die Jugendlichen ohne das Wissen der Mutter. Seitens der Polizei wurden sofortige Fahndungsmaßnahmen in die Wege geleitet. Letztlich gab die 14-jährige ihrer Mutter gegenüber ihren Standort preis, sodass beide Jugendlichen in Ried angetroffen werden konnten. Die Jugendlichen müssen sich nun wegen diverser Straftaten verantworten, wie Fahren ohne Fahrerlaubnis und unbefugter Gebrauch eines Kraftfahrzeuges.

0928 – Flucht vor Kontrolle: Fahrer alkoholisiert

Gersthofen - Heute Nacht (12.05.2022) fiel den Beamten der Polizei Gersthofen gegen 00.45 Uhr ein Pkw-Fahrer aufgrund seiner komischen Fahrweise auf. Am Kreisverkehr an der Daimlerstraße drehte er zwei Runden. Beim Ausfahren geriet er ins Bankett. Da der Fahrer mit ca. 100 km/h die Bahnhofstraße stadteinwärts fuhr, war eine sofortige Anhaltung nicht möglich. Er setzte seine Fahrt mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der B 17 und dann auf der A 8 in FR Stuttgart fort. Auf polizeiliche Anhaltezeichen reagierte der Mann nicht. Erst im Bereich der Ausfahrt Adelsried konnte der Flüchtige, nachdem mehrere Polizeifahrzeuge an der Verfolgung beteiligt waren, angehalten werden. Der 45-Jährige lallte bei der Kontrolle und verweigerte jegliche Maßnahmen. Da sich der Verdacht erhärtete, dass er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bei den angeordneten Maßnahmen leistete der 45-jährige Widerstand. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

0929 - Hubschrauberpilot mit Laserpointer geblendet

Harburg / Ebermergen - Gestern (11.05.2022) gegen 21:00 Uhr befand sich ein 58-jähriger Pilot mit seinem Helikopter auf Testflug im Bereich Harburg, Ebermergen, als er von einer Gruppe von 3 - 4 Personen im Bereich unterhalb des Sportplatzes von Ebermergen mit einem grünen Laserpointer geblendet wurde. Anschließend liefen die Personen in unbekannte Richtung davon. Eine sofortige eingeleitete Fahndung nach den Personen verlief negativ. Der Pilot blieb unverletzt und konnte sein Fluggerät wieder heil nach Donauwörth zurückfliegen. Gegen den oder die unbekannten Täter wurde ein Verfahren wegen des Verdachts einer Straftat des „Gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr“ eingeleitet.

