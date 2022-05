MÜNCHBERG, LKR. HOF. Bei der Kontrolle eines Reisebusses fanden Beamte der Grenzpolizeiinspektion Selb am Donnerstagmorgen bei einem Insassen 200 gefälschte Apple-Kopfhörer. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Hof.

Ein Blick ins Gepäck eines 29-Jährigen am Autohof Münchberg an der A9, brachte gegen 4 Uhr morgens die Fälscherware zum Vorschein. Der Mann hatte diese angeblich zuvor in Berlin gekauft. Bei der Durchsuchung des Reisenden selbst wurde dann auch noch eine geringe Menge Ecstasy gefunden. Die Beamten beschlagnahmten beides. Nun muss sich der Mann wegen eines Verstoßes nach dem Markengesetz sowie Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.