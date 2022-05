682. Körperverletzungsdelikt – Milbertshofen

Am Mittwoch, 11.05.2022, gegen 21:00 Uhr, riefen Mitteiler beim Polizeinotruf an und sie gaben an, dass sie mehrere Schüsse im Bereich der Keferloherstraße gehört hätten. Sofort fuhr eine Vielzahl von Streifen zur Einsatzörtlichkeit, um den mitgeteilten Vorfall aufzuklären.

Im Rahmen der ersten Fahndungsmaßnahmen bemerkten sie eine männliche Person in der Nähe auf dem Gehweg der Schleißheimer Straße stehend, die an einem Bein verletzt war. Die Verletzung wirkte auf die Beamten wie eine mögliche Schussverletzung. Die Person, ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München, wurde vom zwischenzeitlich alarmierten Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Vor Ort konnten die Beamten mehrere Patronenteile auf der Fahrbahn sichern. Sie werden kriminaltechnisch untersucht.

Eine umfangreiche Fahndung, an der über 30 Streifen der Münchner Polizei beteiligt waren, wurde in den darauffolgenden Stunden durchgeführt. Dazu wurden am Tatort sofort von der Münchner Kriminalpolizei intensive Spurensicherungs- und Ermittlungsarbeiten aufgenommen.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen gab es Hinweise auf einen Pkw, der sich von der Tatörtlichkeit entfernt hatte, bevor die ersten Streifen eingetroffen waren. Das Fahrzeug, ein Mercedes Pkw, konnte daraufhin geparkt in der Schopenhauerstraße festgestellt werden. Bei einer Überprüfung vor Ort wurde eine Person bemerkt, die sich dem Pkw näherte. Sie wurde von den Beamten angesprochen und wegen eines möglichen Zusammenhangs mit dem Tatgeschehen in der Keferloherstraße aufgefordert stehen zu bleiben. Sie entfernte sich aber sofort von der Örtlichkeit. Daraufhin wurde von einem Beamten ein Warnschuss abgegeben, der zielgerichtet aus kurzer Distanz in eine Grünfläche abgebeben wurde. Die Person, ein 32-Jähriger mit Wohnsitz in München, konnte daraufhin festgehalten, überprüft und danach vernommen werden. Im Rahmen der ersten Vernehmung und Ermittlungen hat sich kein Tatverdacht ergeben. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Keferloherstraße und Schleißheimer Straße (Milbertshofen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

683. Radfahrer stürzt aufgrund Erkrankung – Obermenzing

Am Montag, 11.05.2022, gegen 10:30 Uhr, stürzte ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz in München, der mit seinem Fahrrad die Straße Im Wismat befuhr, ohne Fremdbeteiligung auf die Fahrbahn. Der über 80-Jährige hatte zuvor offenbar aufgrund einer Erkrankung das Bewusstsein verloren.

Mehrere Passanten fungierten in der Folge als Ersthelfer und konnten den Mann erfolgreich reanimieren, bevor er vom Rettungsdienst zur stationären medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Nach aktuellem Erkenntnisstand wurde der Über 80-Jährige durch den Sturz nicht verletzt, auf Grund der Erkrankung ist jedoch eine intensivmedizinische Behandlung erforderlich.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

684. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Roller; eine Person verletzt – Laim

Am Dienstag, 03.05.2022, gegen 09:15 Uhr, befuhr eine 60-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Kleinkraftrad die Fürstenrieder Straße stadteinwärts und beabsichtigte im weiteren Verlauf nach rechts in die Ammerseestraße abzubiegen.

Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer oder eine Fahrzeugführerin mit einem hellen Pkw ebenfalls die Fürstenrieder Straße in Richtung stadteinwärts. Der Fahrzeugführer wechselte in der Folge den Fahrstreifen nach rechts und berührte hierbei nach aktuellem Ermittlungsstand mit dem Fahrzeugheck das Kleinkraftrad der 60-Jährigen.

Die 60-Jährige kam durch den Kontakt zwischen den Fahrzeugen zu Sturz und verletzte sich. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Motorroller entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Der Fahrer oder die Fahrerin des hellen Pkw entfernte sich vom Unfallort, ohne den gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

685. Polizeieinsatz aufgrund Bedrohung – Maxvorstadt

Am Mittwoch, 11.05.2022, gegen 23:15 Uhr, meldete eine 24-Jährige Frau über den Polizeinotruf 110, dass ein Nachbar das Mehrfamilienhaus mit einem Messer in der Hand verlassen hätte.

Anhand der Personenbeschreibung konnte der beschriebene Mann vor dem Anwesen durch die eingesetzten Streifenbeamten erkannt werden. Hierbei wurde unmittelbar festgestellt, dass dieser ein Messer in der Hosentasche mitführte, da er den Griff in der Hand hielt und Blickkontakt zu den Polizeibeamten suchte. Im weiteren Verlauf nahm der Mann das Messer aus der Hosentasche und hielt dieses in bedrohlicher Haltung in der Hand.

Der Tatverdächtige legte das Messer erst nach mehrfacher Ansprache und Aufforderung unter Vorhalt der Dienstwaffen vor sich auf dem Boden ab. Daraufhin konnte der Tatverdächtige zu Boden gebracht und anschließend gefesselt werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 34-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Nachdem sich in der Folge Anhaltspunkte dafür ergaben, dass sich der 34-Jährige aktuell in einer psychischen Ausnahmesituation befinde, wurde dieser in einer entsprechenden Klinik untergebracht.

Das Kommissariat 24 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

686. Einbruch in sozialer Einrichtung, Tatverdächtiger stellt sich – Gräfelfing

In den Abendstunden des Sonntag, 24.04.2022, drang ein zunächst unbekannter Täter in die Räumlichkeiten einer sozialen Einrichtung in Gräfelfing ein und brach dort ein auf einem Tresen stehende Geldkassette auf. Das in der Kassette befindliche Bargeld in Höhe von etwa 100 Euro wurde entwendet und der Täter entfernte sich unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Am Samstag, 07.05.2022, gegen 17:50 Uhr, begab sich ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in München zur Polizeiinspektion 46 (Planegg) und räumte hierbei die Tat ein.

Der 19-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) führt die Ermittlungen in diesem Fall fort.

687. Zusammenstoß zwischen Pkw und Trambahn; zwei Personen verletzt – Neuhausen

Am Mittwoch, 11.05.2022, gegen 07:00 Uhr, befuhr ein 46-Jähriger mit Wohnsitz in München mit seinem Opel Pkw die Arnulfstraße stadtauswärts und beabsichtigte an der Kreuzung zur Sedlmayrstraße nach links abzubiegen.

Im Rahmen des Abbiegevorgangs übersah der 46-Jährige nach aktuellem Ermittlungsstand eine Straßenbahn, welche auf dem Hochgleis die Arnulfstraße ebenfalls stadtauswärts befuhr.

Der 28-jährige Trambahnfahrer (Linie 17) mit Wohnsitz in München konnte trotz Notbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem Pkw. Durch die Kollision wurde der Pkw auf das Hochgleis geschleudert und kam dort zum Stillstand.

Der 46-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst zur ambulanten medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Trambahnfahrer wurde durch ein Kriseninterventionsteam vor Ort betreut. Fahrgäste der Straßenbahn wurden nicht verletzt.

Die beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Das Hochgleis musste für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Auf der Arnulfstraße kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

688. Raubdelikt –Laim

Am Sonntag, 01.05.2022, gegen 23:10 Uhr, befand sich ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in München als Fußgänger im Bereich der Siglstraße. Dort wurde er unvermittelt von einer unbekannten Person umgerissen und körperlich angegangen. In der Folge wurde er von mehreren unbekannten Tätern geschlagen und am Boden liegend getreten. Im Rahmen der Tathandlung wurde ferner der Rucksack des 37-Jährigen entwendet, in welchem sich diverse persönliche Gegenstände befanden.

Der 37-Jährige erlitt Prellungen am Körper und ein Hämatom am Auge. Er begab sich selbst in ein Krankenhaus, in welchem er ambulant behandelt wurde.

Die Tat wurde wenige Tage später bei einer Polizeiinspektion zur Anzeige gebracht.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Siglstraße, Agnes-Bernauer-Straße (nördlich), Zschkokkestraße (südlich) und U-Bahnstation Friedenheimer Straße (Laim) Wahrnehmungen (evtl. Hilferufe) gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

689. Pkw stößt gegen mehrere geparkte Fahrzeuge, eine Person verletzt – Westend

Am Mittwoch, 11.05.2022, gegen 20:00 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Pkw die Westendstraße stadteinwärts. An der Einmündung zur Ridlerstraße musste er zunächst an der roten Ampel verkehrsbedingt halten.

Nachdem die Ampel auf Grünlicht wechselte, beschleunigte der 19-Jährige stark und beabsichtigte in der Folge nach rechts in die Ridlerstraße abzubiegen, um anschließend seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit stadteinwärts fortzusetzen. Nach aktuellem Ermittlungsstand verlor er während des Abbiegevorgangs die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf fuhr über den Bordstein und den dortigen Grünstreifen und kollidierte anschließend mit einem ordnungsgemäß abgestellten Seat Pkw. Der geparkte Seat wurde durch den Zusammenstoß auf einen weiteren Peugeot Pkw geschoben, welcher daraufhin mit einem weiteren geparkten Pkw Fiat kollidierte.

Alle beteiligten Fahrzeuge wurden beschädigt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Der 19-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war vor Ort nicht erforderlich.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Polizei:

Überhöhte Geschwindigkeit führt als eine der Hauptunfallursachen immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Die Münchner Polizei wird deshalb zur Erhöhung der Verkehrssicherheit weiterhin gezielt Geschwindigkeitsüberwachungen durchführen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden.