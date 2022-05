MARKTOBERDORF. Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pkw an der Auffahrt zur B12 bei Geisenried. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin wollte von Immenhofen kommend auf die B12 in Richtung Kempten auffahren. Dabei übersah sie den entgegenkommenden 19-jährigen Motorradfahrer. Dieser kam durch den Zusammenstoß zu Sturz. Er musste schwer verletzt vom Rettungsdienst ins Klinikum Kaufbeuren verbracht werden. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 35000 Euro. Insgesamt waren drei Polizeistreifen im Einsatz. (PI Marktoberdorf)