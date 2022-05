677. Körperverletzungsdelikt nach Streit in Lokal – Giesing

Am Dienstag, 10.05.2022, gegen 23:55 Uhr, verständigte ein Zeuge den Polizeinotruf 110 über eine Auseinandersetzung in einer Gaststätte zwischen zwei Gästen, wodurch beide verletzt seien. Aus diesem Grund wurden mehrere Streifen sowie der Rettungsdienst zur Einsatzörtlichkeit gesandt.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 52-Jährigen aus München, der Kopf- und Gesichtsverletzungen hatte. Die Beamten begannen deshalb sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen, die dann vom Rettungsdienst übernommen werden konnten. Anschließend wurde der 52-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben Hinweise auf einen Streit zwischen dem 52-Jährigen und einem 39-Jährigen aus München. Anfangs hatte ein Mitarbeiter der Gaststätte einen verbalen Streit mit dem 39-Jährigen. Daraufhin griff der 52-Jährige ein und dabei benutzte er ein abgeschlagenes Glas und verletzte damit den 39-Jährigen. Anschließend nahm der 39-Jährige eine Flasche und schlug den 52-Jährigen nieder, wobei er diesen am Boden mit weiteren Schlägen und Tritten attackierte.

Aufgrund des Verletzungsbildes und der geschilderten Tathandlung wurde der 39-Jährige festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Im Verlauf des heutigen Tages wird er einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die weitere Haftfrage entscheidet. Der 39-Jährige selber erlitt nur leichte Verletzungen, die vor Ort behandelt werden konnten.

Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat 26 (Gewaltdelikte).

678. Festnahme nach Exhibitionistischer Handlung – Trudering

Am Dienstag, 10.05.2022, gegen 06:45 Uhr, befand sich nach derzeitigen Erkenntnissen ein 43-Jähriger mit Wohnsitz in München nackt auf einem verglasten Balkon einer Wohnung. Dabei manipulierte er an seinem Geschlechtsteil und hielt Blickkontakt zu einer 55-Jährigen, die sich nur wenige Meter entfernt in einem Raum eines Beherbergungsbetriebes befand. Sie fühlte sich in ihrem sittlichen Empfinden betroffen und verständigte deshalb den Polizeinotruf 110.

Der 43-Jährige konnte durch die eingesetzte Streife vor Ort in einer Wohnung in Trudering angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach Beendigung der Anzeigenaufnahme wurde er vor Ort entlassen. Der 43-Jährige wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) führt die weiteren Ermittlungen zum Fall.

679. Festnahme nach Sexueller Belästigung – Kleinhadern

Am Dienstag, 10.05.2022, gegen 11:00 Uhr erschien eine 24-Jährige aus München bei einer Polizeiinspektion und gab an, dass sie am Vortag, Montag, 09.05.2022, gegen 16:30 Uhr, in einer Grünanlage sexuell belästigt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen saß die 24-Jährige auf einer Parkbank, als sich ihr ein unbekannter junger Mann näherte. Nachdem sie diesen fragte, ob alles in Ordnung sei, stellte sich der, zu diesem Zeitpunkt unbekannte, Täter frontal vor die sitzende 24-Jährige, packte unvermittelt einen Fuß von ihr im Bereich des Knöchels und zog diesen zu sich. Dabei machte er den Eindruck, den Fuß küssen zu wollen. Durch Gegenwehr konnte die 24-Jährige den Fuß wieder entreißen.

Im weiteren Verlauf äußerte der unbekannte Täter einen Wunsch nach einer sexuellen Handlung und griff sich dabei in den Schritt. Daraufhin entfernte sich diese, wobei sie bis zu ihrer Haustüre vom unbekannten Täter verfolgt wurde. Nachdem sie mit Polizei drohte und sich ins Haus begab, verließ der unbekannte Täter die Örtlichkeit.

Am Dienstag, 10.05.2022 gegen 13:00 Uhr erkannte die 24-Jährige den unbekannten Täter in der Nähe eines U-Bahnhofes in Kleinhadern wieder und verständigte deshalb den Polizeinotruf 110. Dieser konnte durch eingesetzte Streifen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich bei ihm um einen 16-Jährigen aus München. Nach Beendigung der Anzeigenaufnahme und Durchführung erkennungsdienstlicher Behandlung konnte er aus dem Polizeipräsidium aus entlassen werden. Der 16-Jährige wurde angezeigt wegen der sexuellen Belästigung.

Die weiteren Ermittlungen zum Fall führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte).

680. Einbruch in Wohnung – Blumenau

Am Dienstag, 10.05.2022, zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr, befand sich eine 82-jährige Münchnerin für Erledigungen außerhalb ihrer Wohnung in der Blumenau. Als sie zur Wohnung zurückkehrte entdeckte sie, dass sich ein unbekannter Täter Zutritt zur Wohnung verschafft hatte. In der Wohnung konnte sie mehrere Schränke durchwühlt vorfinden. Im weiteren Verlauf bemerkte sie, dass verwahrtes Bargeld und Schmuck aus den entsprechenden Behältnissen entwendet wurden. Aus diesem Grund meldete sie sich nach Benachrichtigung ihrer Angehörigen bei der Polizeieinsatzzentrale und gab den Einbruch an.

Wie der Zutritt zur Wohnung gelang ist ebenso wie die Höhe des Beuteschadens bisher unklar und Teil der weiteren Ermittlungen.

Diese Ermittlungen zum Einbruch führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Senftenauerstraße/Blumenauer Straße/ Wast-Witt-Straße/Terofalstraße/Luzernenweg Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

681. Größerer Polizeieinsatz nach verdächtiger Wahrnehmung – Kleinhadern

Am Dienstag, 10.05.2022, gegen 23:50 Uhr, meldete sich ein Zeuge beim Polizeinotruf 110 und er gab an, dass in einem Haus in der Rudi-Seibold-Straße soeben eine Scheibe im Erdgeschoss eingeschlagen worden sei. Des Weiteren wurden zwei unbekannte Personen vor Ort beobachtet, bei denen der Verdacht bestand, dass diese für das Einschlagen der Scheibe verantwortlich gewesen wären. Da der Mitteiler den beiden unbekannten Tätern etwas zurief, flüchteten diese von der Tatörtlichkeit.

Aufgrund der Mitteilung wurden mehr als zehn Streifen zur Einsatzörtlichkeit gesandt um nach den tatverdächtigen Personen zu fahnden.

In diesem Zusammenhang wurde auch ein Polizeihubschrauber zur Fahndung hinzugezogen. Nach ca. einer Stunde wurde die Fahndung nach den beiden Tätern ohne den gewünschten Erfolg eingestellt.

Die weiteren Ermittlungen zum Fall führt die Kriminalpolizei München.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Alpenveilchenstraße/Gondrellplatz/ Menaristraße/Rudi-Seibold-Straße/Klematisstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.