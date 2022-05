0919 - Vor Verkehrskontrolle geflüchtet: Keine Fahrerlaubnis

Dillingen - Am 10.05.2022 gegen 13.45 Uhr wollte eine Streifenbesatzung der PI Dillingen in der Kapuzinerstraße den Fahrer eines Motorrollers kontrollieren. Dessen Fahrer missachtete jedoch die Anhaltesignale und flüchtete über die Donauwörther Straße in Richtung Schretzheim. In der Straße Am Zwirnet streifte der Rollerfahrer dann seitlich den Streifenwagen, als er einem geparkten Pkw auswich und fuhr trotzdem weiter. Anschließend flüchtete der Rollerfahrer über eine Fußgängerbrücke. Im Rahmen der Fahndung konnte der Roller schließlich in der Guilleaumestraße festgestellt werden. Der Fahrer flüchtete erneut zu Fuß, konnte dann jedoch angehalten werden. Der Fahrer, ein 15-jährigen Schüler aus Dillingen, erklärte dass er keine Fahrerlaubnis besitzt und der Roller deutlich schneller als die erlaubten 50 km/h fährt. Der Schüler wurde im Anschluss an seine Eltern übergeben, der Motorroller wurde sichergestellt. Am Streifenwagen entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Den 15-Jährigen erwarten nun zahlreiche Anzeigen, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht.

0920 - Betrüger scheitern

Holzheim - Am 06.05.2022 erhielt eine Holzheimerin einen Brief mit einem Zahlungsbefehl von einer angeblichen Inkasso-Firma aus Hamburg. Darin wurde sie aufgefordert, 446,44 Euro auf ein Konto in Rumänien zu überweisen. In dem Brief waren zahlreiche Rechtschreibfehler, so dass der Inhalt wenig glaubwürdig war. Die Holzheimerin überwies daraufhin kein Geld, sondern erstattete Anzeige. Das Unternehmen ist bereits einschlägig mit ähnlichen Forderungsschreiben im Bundesgebiet bekannt.

0921 - Festzunehmender rastet aus und verletzt Polizisten

Oettingen - Offensichtlich in einem völlig psychischen Ausnahmezustand befand sich gestern Vormittag ein 34-Jähriger. Der Mann war mit entblößtem Oberkörper unterwegs und hatte einfach wahllos mit seiner Faust gegen die Fahrertüre eines geparkten Pkws im Bahnhofweg geschlagen. Hierbei wurde ein Schaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Der Täter war der Polizei kein Unbekannter mehr, denn er wurde bereits wegen zwei bestehenden Haftbefehlen gesucht. Bei der Festnahme am Wohnort leistete der 34-Jährige erheblichen Widerstand. Durch einen tätlichen Angriff wurde ein Beamter derart verletzt, dass dieser im Krankenhaus behandelt werden musste und seinen Dienst nicht mehr weiter ausüben konnte. Zwei weitere Polizisten verletzten sich leicht, waren jedoch noch dienstfähig. In der Wohnung des Mannes wurden Rauschgift, sowie entsprechende Utensilien sichergestellt. Der 34-Jährige wurde anschließend in eine Haftanstalt überführt.

0922 - Fahrzeugbrand

Untermeitingen - Am gestrigen Dienstag (10.05.2022) fuhr um 16:00 Uhr der Fahrer eines VW Bus gerade mit seinem Fahrzeug in der Wiesenstraße von einem Grundstück auf die Straße, als aus dem Heck des Pkw ein lauter Knall ertönte. Der Besitzer des Fahrzeugs sah, wie aus dem Motorraum Feuer schlug und rief die Feuerwehr. Zehn Einsatzkräften der Feuerwehr Untermeitingen gelang es, den Fahrzeugbrand letztendlich zu löschen. Am VW-Bus entstand jedoch ein Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Als Brandursache dürfte ein technischer Defekt in Frage kommen.

0923 – Tierischer Unfall: Enten wohlauf, Autos kaputt

Zusmarshausen - Zwei Enten sind schuld an einem Verkehrsunfall, der sich Dienstagfrüh gegen 06:55 Uhr beim Rothsee in Zusmarshausen ereignete. Ein 46-jähriger Autofahrer, der die Staatsstraße 2510 in Richtung Zusmarshausen befuhr musste wegen zwei Enten scharf abbremsen. Diese überquerten, offenbar ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, die Fahrbahn. Eine hinter dem 46-Jährigen fahrende 35-Jährige war von der plötzlichen Bremsung überrascht worden und konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten. Sie fuhr mit ihrem Skoda auf den BMW des 35-Jährigen auf. Die beiden Fahrzeugführer und auch die Enten kamen bei dem Unfall unbeschadet davon. An den Fahrzeugen entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.