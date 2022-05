BALZHAUSEN. Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Balzhausen im November letzten Jahres, konnte jetzt ein 36-Jähriger in Slowenien festgenommen werden.

Wie bereits berichtet, verschaffte sich ein zunächst unbekannter Täter im Zeitraum von 28.11.2021 bis zum 29.11.2021 gewaltsam Zugang in ein Einfamilienhaus in der Hüllstraße in Balzhausen. Der Täter erbeutete Schmuckstücke und mehrere tausend Euro Bargeld.

Die ersten Ermittlungen und die Spurensicherung vor Ort führte der Kriminaldauerdienst Memmingen. Die weitere Sachbearbeitung erfolgte durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen.

Über die Auswertung der Spuren konnte schließlich ein 36-jähriger Mann ermittelt werden, der auch im Verdacht steht, weitere Einbruchstaten im Raum Ingolstadt und Landshut verübt zu haben. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge, hatte sich der Mann bereits ins Ausland abgesetzt, weshalb über die Staatsanwaltschaft Memmingen ein europäischer Haftbefehl erwirkt wurde.

Der Gesuchte konnte nun in Slowenien festgenommen werden. Einer Auslieferung des dringend Tatverdächtigen an die deutschen Behörden wurde stattgegeben, weshalb sich der 36-Jährige in Kürze vor dem Amtsgericht Memmingen verantworten muss.

Bezugsmeldung vom 30.11.2022:

Einbruch in Einfamilienhaus

BALZHAUSEN. Im Zeitraum von Sonntag, den 28.11.2021, in den Abendstunden bis Montagmorgen, 29.11.2021, hat sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Hüllstraße verschafft. Durch den Täter wurde ein Fenster aufgehebelt, um so in das Objekt zu gelangen. Erbeutet wurden Bargeld sowie mehrere Schmuckstücke. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Die ersten Ermittlungen vor Ort führten die Polizeiinspektion Krumbach und anschließend der Kriminaldauerdienst Memmingen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen geleitet.

Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 08331/100-0 bei der Polizei zu melden.

