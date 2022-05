ROSENHEIM. Ein bislang unbekannter Mann trat am Dienstagabend, 10. Mai 2022, im Bereich des Spielplatzes in der Herderstraße als Exhibitionist auf und onanierte vor Kindern. Das Fachkommissariat 1 der Kripo Rosenheim übernahm die Ermittlungen.

Am frühen Dienstagabend befanden sich in der Zeit zwischen 19.00 bis 20.45 Uhr zwei Mädchen auf dem Spielpatz in der Herderstraße in Rosenheim. Die Mädchen gaben an, einen Mann beobachtet zu haben. Dieser habe die Hose geöffnet gehabt und es wäre eindeutig der Penis zu sehen gewesen, an dem der Mann manipuliert und gezielt Blickkontakt zu den Mädchen gesucht habe. Des Weiteren habe der Mann den beiden Mädchen Handzeichen gegeben, um sie zu sich heranzuwinken. Der Mann habe dann kurz mit den Mädchen gesprochen. Die beiden Mädchen haben daraufhin Kontakt zu einer unbeteiligten Frau am Spielplatz aufgenommen und sind anschließend zur Wache der Bundespolizeikaserne gelaufen und über diese dann die Polizeiinspektion Rosenheim verständigen lassen.

Beschrieben wurde der Mann als ca. 25 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Der unbekannte Mann habe eine normale Figur gehabt und trug kurze dunkelblonde Haare und einen dunkelblonden Dreitagebart. Auffällig erschien den Kindern ein Muttermal/Leberfleck im Gesichtswangenbereich und dass der Mann Raucher gewesen wäre. Bekleidet wäre der Mann mit einer dunklen bis schwarzen Jogginghose, einem weißen T-Shirt und einer blau/schwarzen Jacke gewesen. Außerdem habe er ein schwarzes Basecap und weiß-türkise Sneaker der Marke Adidas oder Nike getragen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, die Untersuchungen in dem Fall und ermittelt wegen „Sexuellen Missbrauchs von Kindern“.

Die Ermittler des zuständigen Fachkommissariats bitten um Hinweise, die zur Klärung der Tat beitragen können:

Wer konnte am Dienstagabend oder an anderen Tagen im Bereich des Spielplatzes in der Herderstraße oder auch sonst Beobachtungen machen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Trat der Mann vielleicht sogar wiederholt als Exhibitionist auf?

Wer kann der Polizei Hinweise zur Identität des gesuchten Täters geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer (08031) 200-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.