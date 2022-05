WALDKIRCHEN, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Am 10.05.2022, gegen 17:25 Uhr, kam es auf der Staatsstraße 2132, auf Höhe Unholdenberg, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 24jähriger Mann mit seinem VW Up die Staatsstraße von Waldkirchen in Richtung Hauzenberg und wollte nach links in Richtung Ödhof/Stocking abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw Skoda der auf der Staatsstraße in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der Fahrer des Skoda, ein 56jähriger Mann aus dem Landkreis Freyung-Grafenau, wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Die Staatsstraße ist derzeit gesperrt. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden, welcher derzeit noch nicht beziffert werden kann.

