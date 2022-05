668. Versuchtes Tötungsdelikt – Pasing

Am Montag, 09.05.2022, gegen 18:50 Uhr wurde der Notruf der Feuerwehr darüber informiert, dass zwei Personen in einem Mehrfamilienhaus in Pasing mit einem Messer verletzt worden wären. Diese Information wurde sofort an die Polizei weitergegeben und mehrere Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei wurden an die mitgeteilte Örtlichkeit geschickt.

Vor Ort trafen Sie in einer Wohnung auf einen verletzten 29-jährigen türkischen Staatsbürger mit Wohnsitz in Augsburg, der aufgrund der Schwere seiner Verletzungen nicht mehr ansprechbar war, und eine verletzte 36-jährige dort wohnende deutsche Staatsbürgerin. Beide Personen wurden sofort vom Rettungsdienst präklinisch versorgt und danach in Krankenhäuser gebracht, in denen sie weiterhin behandelt werden. Die vermutliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde in der Wohnung aufgefunden und sichergestellt.

Die ersten Ermittlungen der Polizei vor Ort ergaben Hinweise auf einen für die Tat verantwortlichen 37-jährigen türkischen Staatsbürger mit Wohnsitz in München, der sich bereits aus der Tatortwohnung entfernt hatte und eine Vorbeziehung zu der 36-Jährigen hatte. Sofort wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Tatverdächtigen aufgenommen. Gegen 19.30 Uhr hat sich der Tatverdächtige zur Polizeiinspektion 43 (Olympiapark) begeben und sich dort gestellt. Er wurde vorläufig festgenommen.

Das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) hat noch am Tatort die Ermittlungen übernommen und mit umfangreichen Ermittlungs- und Spurensicherungsarbeiten begonnen. Der Tatverdächtige wird heute im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Bei dem Einsatz waren über 20 Streifen der Münchner Polizei eingebunden.

669. Handel mit Betäubungsmitteln – Ottobrunn

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen eine 40-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.

Auf Grund dieser Erkenntnisse wurde seitens des AG München ein Beschluss zur Durchsuchung der Wohnung der 40-Jährigen erlassen. Im Rahmen der Durchsuchung, welche am Donnerstag, 05.05.2022 vollzogen wurde, wurden verschiedene Betäubungsmittel, teilweise in nicht geringer Menge aufgefunden und beschlagnahmt.

Des Weiteren ergaben sich Hinweise auf eine zweite Wohnung, welche durch die Tatverdächtige genutzt wurde. Auf Grund dessen wurde auch für diese Wohnung (ebenfalls in Ottobrunn) ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Hier konnten im weiteren Verlauf wiederum nicht geringe Mengen von Betäubungsmitteln aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Der Wohnungsinhaber der zweiten Wohnung konnte nicht angetroffen werden.

Die Ermittlungen wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gegen die 40-jährige Tatverdächtige werden durch das Kommissariat 83 (Betäubungsmitteldelikte) fortgeführt.

670. Sachbeschädigung durch Schmierschriften – Schwabing

Ein bislang unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin brachte am Sonntag, 08.05.2022, zwischen 00:00 Uhr und 15:00 Uhr, mittels rotem Sprühlack diverse Schriftzüge auf Türen und Fenstern eines Restaurants in der Leopoldstraße an. Zudem wurde eine weitere Schmierschrift auf dem Boden vor dem Restaurant angebracht.

Überdies wurden ebenfalls mit rotem Sprühlack der in unmittelbarer Nähe zu dem Lokal befindliche Zigarettenautomat sowie ein Schaukasten an einer Bushaltestelle beschmiert. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die unverzügliche Entfernung der Schmierschriften wurde veranlasst. Die Schmierschriften wiesen teilweise einen inhaltlichen Bezug zur COVID-19-Pandemie auf.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Leopoldstraße, Kaulbachstraße, Martiusstraße und Giselastraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

671. Verkehrsunfall aufgrund Erkrankung – Aubing

Am Montag, 09.05.2022, gegen 10:20 Uhr, befuhr ein 56-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Porsche Pkw die Altostraße in Richtung Limesstraße. Nach aktuellem Ermittlungsstand verlor der 56-Jährige aufgrund einer akuten internistischen Erkrankung das Bewusstsein und kollidierte zunächst mit einem am Fahrbahnrand geparkten Audi Pkw, in dem sich auf dem Beifahrersitz eine 31-Jährige mit Wohnsitz in München befand.

Der geparkte Pkw wurde durch den Zusammenstoß auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite geschleudert. Der Pkw des 56-Jährigen kollidierte in der Folge mit der Front eines weiteren geparkten Fiat Pkw, der durch den Zusammenstoß auf einen dahinter geparkten Honda Pkw geschoben wurde.

Der 56-Jährige wurde durch unbeteiligte Passanten aus seinem Fahrzeug befreit. Er wurde ebenso wie die 31-Jährige im Pkw Audi leicht verletzt. Der 56-Jährige musste vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 31-jährige bedurfte vor Ort keiner medizinischen Behandlung.

Der Pkw Porsche sowie der Pkw Audi wurden erheblich beschädigt. Der Pkw Fiat, als auch der Pkw Honda wurden jeweils leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die Altostraße musste im Rahmen der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es hierbei nicht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

672. Verkehrsunfall infolge Alkoholkonsums – Freimann

Am Montag, 09.05.2022, gegen 22:10 Uhr, befuhr eine 42-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Skoda Pkw die Ungererstraße stadtauswärts. Nach aktuellem Ermittlungsstand beabsichtigte die 42-Jährige vor der Kreuzung zur Fröttmaninger Straße den Fahrstreifen nach rechts zu wechseln. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Toyota Pkw einer 22-Jährigen mit Wohnsitz in München, die verkehrsbedingt an der roten Ampel wartete.

Die Insassen des Pkw, Toyota, die 22-jährige Fahrerin, ihre 32-jährige Beifahrerin mit Wohnsitz in München sowie eine 26-Jährige mit Wohnsitz in München, wurden leicht verletzt und wurden jeweils durch den Rettungsdienst zur ambulanten medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die 42-jährige Skoda-Fahrerin und ein 13-Jähriger, welcher sich ebenso im Pkw befand, blieben unverletzt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine nicht unerhebliche Alkoholisierung der 42-Jährigen. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und ihr Führerschein beschlagnahmt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

673. Einbruch in Gebäude an einem Wertstoffhof – Haar

In der Zeit zwischen Samstag, 07.05.2022, 15:30 Uhr, bis Montag, 09.05.2022, 11:45 Uhr, wurde auf einem Wertstoffhof ein Bürocontainer gewaltsam durch einen oder mehrere unbekannte Täter oder Täterinnen aufgebrochen.

Hierbei wurden eine Fensterscheibe sowie die Zugangstür beschädigt. Aus dem Container wurde der dort befindliche Würfeltresor entnommen und wenige Meter entfernt aufgebrochen. Unter Mitnahme des im Tresor befindlichen Bargeldes (mehrere tausend Euro), entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Keferloher Straße und Münchner Straße (Haar) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

674. Einbruch in Bürogebäude – Obersendling

Im Zeitraum zwischen Freitag, 06.05.2022, bis Montag, 09.05.2022, 06:05 Uhr, gelangten ein oder mehrere unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam in ein Bürogebäude und begaben sich in der Folge in verschiedene Stockwerke.

Unter massiver Beschädigung der Haupteingangstür als auch diverser versperrter Bürotüren verschafften sie sich Zugang zu verschiedenen Büroräumlichkeiten. Es wurde ein in einem Schrank verbauter Möbeltresor aufgehebelt und eine dort befindliche Geldkassette entwendet. Aus einer weiteren versperrten Geldkassette in einem anderen Büroraum wurde das darin befindliche Bargeld entnommen.

Der Beuteschaden beläuft sich insgesamt auf mehrere hundert Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hofmannstraße, Zielstattstraße und Boschetsrieder Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

675. Betriebsunfall in Diskothek – Altstadt

Am Sonntag, 08.05.2022, gegen 00:45 Uhr, kam in einer Diskothek in der Rumfordstraße im Bereich der Bar aus bislang unbekannter Ursache zu einer Stichflamme.

Hierdurch wurden eine 32-Jährige, eine 33-Jährige sowie ein 39-Jähriger (alle mit Wohnsitzen in München), als auch ein 39-jähriger Mann aus dem Landkreis Kühbach leicht verletzt. Die verletzten Personen wurden jeweils durch den Rettungsdienst zur ambulanten medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Ein Sachschaden entstand durch die Stichflamme nicht. Des Weiteren war keine Räumung der Lokalität erforderlich.

Die Ermittlungen zur Ursache der Stichflamme hat das Kommissariat 13 (Branddelikte) übernommen.

676. Körperverletzungsdelikt – Neuperlach

Am Samstag, 07.05.2022, gegen 23:15 Uhr, wurde ein 35-jähriger mit Wohnsitz in München im Verkaufsraum einer Tankstelle in der Heinrich-Wieland-Straße zunächst durch eine Gruppe aus fünf unbekannten Männern verbal belästigt. Der 35-Jährige verließ die Tankstelle in der Folge in Richtung des gegenüberliegenden Parkplatzes.

Dabei wurde er von der Gruppe verfolgt und wiederum in provozierender Art und Weise angesprochen. Nach einem kurzen Wortwechsel schlugen die Männer unvermittelt auf den 35-Jährigen ein. Dieser ging hierbei zu Boden. Dort traten die Täter gemeinschaftlich mit den Füßen gegen dessen Oberkörper.

Als ein unbeteiligter Zeuge, ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in München, auf das Tatgeschehen aufmerksam wurde, entfernten sich die Täter unerkannt in Richtung Hechtseestraße. Der 35-Jährige verständigte nach einigem zeitlichen Verzug die Polizei über den Sachverhalt.

Durch den Übergriff wurde der 35-Jährige verletzt und durch den Rettungsdienst zur ambulanten medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 23 (Gewaltdelikte) übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, zwischen 18 und 22 Jahre alt, ein Täter konnte als dünn, ca. 60 kg schwer mit Schnurrbart beschrieben werden. Dieser trug evtl. ein Cap.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Heinrich-Wieland-Straße und U-Bahnstation Michaelibad (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.